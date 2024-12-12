في جزء من لقاء وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بالصحفيين أثناء تواجده في الأردن قال بشأن الأحداث الجارية في سوريا: "إن ما نركز عليه ليس اختيار مسار لسوريا، بل التأكد من أن الشعب السوري لديه الفرصة لاختيار مساره قُدمًا".

وأضاف قائلًا:"أعتقد أن النجاح هو الخروج من الماضي الذي يسيطر عليه الأسد".

وأكد خلال اللقاء بالصحفيين أنه يجب على أي حكومة انتقالية أن تلتزم بمبادئ أساسية معينة، ويجب أن تكون شاملة وغير طائفية. ويجب عليها أن تدافع عن حقوق جميع السوريين وتحميها، بما في ذلك الأقليات، بما في ذلك النساء. وعليها التأكد من الحفاظ على مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات.

وتابع بالقول: "علينا أن نتأكد من أن أي حكومة مؤقتة سوف تضمن أيضا عدم استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب والتطرف، وعدم تشكيل تهديد لجيرانها أو التحالف مع مجموعات مثل داعش. ولابد وأن تضمن أيضاً تأمين وتدمير أي أسلحة كيميائية".