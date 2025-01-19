اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ما الذي حدث في اللحظات الأخيرة؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ قواته العسكرية أن وقف إطلاق النار في غزة لن يبدأ إلا بعد أن تتلقى إسرائيل أسماء الرهائن الذين تخطط حماس لإطلاق سراحهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العمليات العسكرية في غزة ستستمر حتى تسلم حماس القائمة التي ذكرها رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن تطلق حماس سراح 3 رهائن يوم الأحد بينما ستطلق إسرائيل سراح 95 فلسطينيا تحتجزهم.

وسيطلق كل جانب سراح المزيد في الأسابيع المقبلة.

وتستعد القوات الإسرائيلية للانسحاب التدريجي من بعض أجزاء غزة، حيث ينص الاتفاق على انتقالها إلى منطقة عازلة بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خاطب إسرائيل يوم السبت، قائلا إنه "يخطط لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".