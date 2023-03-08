جنى صادر، أول ضابط أنثى طيّار قتال في الجيش اللبناني تقود طائرة حربية. وُلدت ابنة الـ24 ربيعًا وترعرت في بلدة عين إبل الجنوبية في لبنان، ونزِلت إلى العاصمة بيروت، عندما بلغت من العمر 18 عامًا، بهدف إتمام تحصيلها الجامعي، لكن قبل أن تُنهي الفصل الأخير من اختصاصها في مجال الكيمياء، انضمّت إلى الجيش اللبناني الذي كان قد اتّخذ قرارًا بتعزيز دور المرأة في صفوفه.

وبعد إنهاء دراستها في الكلية الحربية، انتُقيت صادر مع زميلين لها، للخضوع لدورة تدريبية في قاعدة لافلين الجوية بولاية تكساس الأمريكية لسلاح الجو الأمريكي، امتدّت لسنتين. وبعد تخرّجها عادت إلى لبنان كأول ضابط أنثى طيّار تقود الطائرات الحربية، في فبراير/ شباط 2023، وانضمّت إلى قاعدة حامات الجوية حيث بدأت دورة تدريبية على قيادة طائرة SUPER TUCANO الحربية، بعدما تدرّبت في الولايات المتحدة على قيادة طائرتي TEXAN T-6 وTALOM T-38.

وفي مناسبة يوم المرأة العالمي، التقى موقع CNN بالعربية مع صادر في قاعدة حامات الجوية، شمال لبنان، للتحدث عن الإنجاز الذي حقّقته والصعوبات والتحديات التي واجهتها.