دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه رد فعل مراسلة قناة "سكاي نيوز" لحظة العثور على خالها بين الحشود في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث كان من بين من أجلتهم القوات البحرية السعودية من السودان.

ونشرت القناة مقطع الفيديو على صفحتها بتويتر، قائلة بتعليق: "-لم أكن أعلم أنك أتيت إلى هنا- مع وصول الأشخاص الذين تم إجلاءهم إلى جدة قادمين من السودان، (المراسلة يسرى الباقر) تجد خالها بين الحشود.. محسن، جراح سوداني أمريكي، استقل سفينة في بورتسودان هربًا من القتال في الخرطوم".

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد حدثت أعداد من تم إجلاءهم من السودان، حيث ذكرت: "استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس، 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومال، ومصر).."

وتابعت الوكالة: "تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك ’الرياض‘، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاءهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2625 شخصاً ينتمون لـ 76 جنسية)".