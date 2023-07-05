القاهرة، مصر (CNN) -- شهد موسم أفلام عيد الأضحى في مصر 2023، منافسة بين عدد محدود من الأفلام بلغت 4 فقط وهم: بيت الروبي، وتاج، والبعبع، ومستر إكس إلا أنها حققت نجاحا تجاريا ضخما بإيرادات فاقت التوقعات.

وأرجع نقاد أسباب الإقبال الجماهيري الكبير على دور العرض السينمائي إلى زيادة عدد الحفلات وأسعار التذاكر، وتقديم الأبطال أدوارا يفضلها الجمهور.

وتنافس نجوم الصف الأول في مصر خلال موسم عيد الأضحى هذا العام، بأفلام كوميدية وأكشن بدأت بطرح فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز، ويشارك في العمل الفنانة نور، وكريم محمود عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد عبد الرحمن الشهير بـتوتا، وفيلم تاج بطولة المطرب تامر حسني، ودينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل، فيما شارك الزوجين أحمد فهمي وهنا الزاهد بطولة فيلم مستر إكس.

وقال الناقد الفني نادر عدلي، إن موسم أفلام عيد الأضحى هذا العام شهد منافسة بين فنانين ذو شعبية واسعة وهم كريم عبد العزيز، وتامر حسني، وأمير كرارة، وأحمد فهمي مما زاد من عدد الإقبال الجماهيري على دور العرض السينمائي لتحقق الأفلام نجاحا على المستوى التجاري بإيرادات فاقت التوقعات تخطت 90 مليون جنيه (2.9 مليون دولار) خلال فترة إجازة العيد، وهو أعلى إيراد سجلته السينما المصرية بموسم عيد الأضحى من حيث القيمة.

ومنحت الحكومة المصرية، إجازة طويلة للعاملين بالدولة خلال عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو/ حزيران امتدت 7 أيام من الثلاثاء الماضي حتى الاثنين من الأسبوع الحالي.

وأرجع عدلي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أسباب ارتفاع إيرادات أفلام عيد الأضحى إلى عاملين الأول زيادة عدد حفلات دور العرض السينمائي إلى 8 حفلات يوميا بدلا من متوسط 6 حفلات سابقا، وثانيا ارتفاع أسعار التذاكر ليصل المتوسط لأكثر من 100 جنيه (3.24 دولار)، مشيرا إلى عدم تأثر نسب مشاهدة الأفلام بالأوضاع الاقتصادية، نتيجة ارتفاع عدد دور العرض بالمراكز التجارية التي يرتادها الطبقة المتوسطة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي عدد دور العرض السينمائي في مصر 53 دارا بإجمالي 243 قاعة في عام 2020.

ويرى نادر عدلي أن الفنانين أبطال أفلام موسم عيد الأضحى هذا العام قدموا أدوار تقليدية ومعتادة يحبها الجمهور منهم، موضحا أن كريم عبد العزيز قام بدور كوميدي في فيلمه بيت الروبي بنفس أداء ودوره في الأفلام السابقة، ونفس الأمر للمطرب تامر حسني والذي قدم دور البطل الذي يحب البطلة ويبهرها طوال الفيلم، ولفت إلى أن موسم عيد الأضحى تزامن مع بدء موسم الصيف مما زاد من حجم الإقبال على دور العرض.

وصنف عدلي، فيلم بيت الروبي كأفضل فيلم بموسم عيد الأضحى، لأن البطل كريم عبد العزيز حرص على تقديم تركيبة لفيلم عائلي يناسب كل أفراد الأسرة، ويقدم وجبة ترفيهية للمشاهدين، مستغلا شعبيته الواسعة، في حين استمر تامر حسني في الاستحواذ على فئة الشباب بقصة فيلم لبطل خارق.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، يتناول فيلم بيت الروبي قضية تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في حياة المجتمع من خلال زوجين قررا الابتعاد عن القاهرة والعيش في طابا بعد أزمة كبرى تسببتها وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يعودا مرة ثانية للقاهرة بسبب ظروف عائلية ليواجه مواقف كوميدية.

وقال أندرو محسن، إن عدد الأفلام المعروضة بموسم عيد الأضحى هذا العام مناسب مما يتيح لكل فيلم دور عرض ونسبة مشاهدة جيدة، كما تمثل انطلاقة قوية لموسم الصيف خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر/ أيلول، ولذا يتوقع طرح أفلام أخرى جديدة خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الأفلام حققت إيرادات جيدة تقترب من 100 مليون جنيه (3.2 مليون دولار) داخليا، رغم أن الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار التذاكر أثر سلبا على الإيرادات، وبلغ متوسط سعر التذكرة بدور العرض في منطقة وسط البلد بين 80-90 جنيهًا (2.59- 2.91 دولار) ترتفع في دور العرض بالمراكز التجارية رغم فارق الجودة الكبير لصالح الأخير.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بيانا من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، كشف فيه عن إجمالي إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى بلغت 110 ملايين جنيه (3.56 مليون دولار) حتى يوم الاثنين، تصدرهم فيلم بيت الروبي بإجمالي إيرادات 60 مليون جنيه (1.9 مليون دولار)، يليه فيلم تاج بإيرادات 25 مليون جنيه (809.2 ألف دولار)، أعقبه فيلم البعبع بإيرادات 15 مليون جنيه (485.6 ألف دولار)، وأخيرًا مستر أكس بإيرادات 10 ملايين جنيه (323.7 ألف دولار).

وأضاف محسن، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن أفلام موسم عيد الأضحى شهدت تنوع ما بين أفلام كوميدية وأكشن متمثلة في فيلمي البعبع ومستر أكس، وأفلام الخيال العلمي وهو فيلم تاج، أما فيلم بيت الروبي يصنف كفيلم اجتماعي، وهذا أمر نادر أن يتناول فيلم خلال موسم عيد الأضحى هذه القصص.

وقال أندرو محسن، إن الفنانين كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز قدما ثنائي جيد بفيلم بيت الروبي نجح في تحقيق قبول جماهيري، ويستحق أن يجتمعا معا في عمل آخر خلال الفترة المقبلة، في حين قدم تامر حسني الأداء المعتاد منه خاصة في الشخصية الشريرة التي ظهر فيها افتعال شديد، أما فيلم البعبع جمع أمير كرارة بين الأكشن والكوميدية.