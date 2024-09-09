(CNN)-- قالت شركة آبل، إن سماعات آبل من طراز AirPods Pro الجديد ستتوفر فيها ميزة المساعدة على السمع سريريا، والتي لا تحتاج إلى وصفة طبية، بالإضافة إلى اختبار سمع سريري يمكن للمستخدمين الوصول إليه على أجهزة آي فون الخاصة بهم.

وقال نائب رئيس شركة أبل للصحة، سمبول أحمد ديساي: "بعد إجراء اختبار السمع، يتم تحويل AirPods Pro الخاص بك إلى أداة سمعية مخصصة، تستضيف الأصوات المحددة التي تحتاجها في الوقت الفعلي".

وأضاف ديساي إن آبل تتوقع الحصول على الموافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والجهات التنظيمية الأخرى قريبا، لكن تلك الميزة ستكون متاحة في أكثر من 100 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، هذا الشهر.

وبالإضافة إلى ميزة المساعدة السمعية، سيحتوي طراز AirPods Pro الجديد على ميزات أخرى تركز على فقدان السمع، بما في ذلك حماية السمع المدعومة بالتعلم الآلي والتي تقلل من الضوضاء العالية في الخلفية.