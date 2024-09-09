آبل تكشف عن مزايا أحدث ساعاتها: يمكنها تنبيهك من "انقطاع النفس النومي"

(CNN)-- انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الذي تنظمه شركة "آبل" الأمريكية، الاثنين، بمقطع فيديو مسجل مسبقا للرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك وهو يستعرض ساعة آبل، وسماعات Air Pods، وهاتف آيفون 16.

وقال تيم كوك إن هاتف آيفون 16 سيكون أول جهاز محمول تم تصميمه "من الألف إلى الياء" لدعم برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد للشركة بشكل أفضل Apple Intelligence.

ومن الجدير بالذكر أن كوك وصف Apple Intelligence باسم "نظام الذكاء الشخصي"، ويبدو أنه يتجنب استخدام مصطلح "الذكاء الاصطناعي".

وفي الوقت نفسه، قالت شركة "آبل"، الاثنين، إن أحدث ساعة من آبل Apple's new Series 10 Watch يمكنها اكتشاف توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة مرضية تعرف باسم "انقطاع النفس النومي".

ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن توقف التنفس أثناء النوم هو حالة شائعة يتوقف فيها تنفسك ويبدأ من جديد عدة مرات أثناء النوم، مما يمنع أجسام البشر من الحصول على الأكسجين الكافي.

وقال نائب رئيس الصحة في شركة آبل سمبول أحمد ديساي: "أحد أكبر التحديات هو أن 80% من الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم لم يتم تشخيصهم. للكشف عن توقف التنفس أثناء النوم، وتستخدم ساعة آبل مقياس التسارع لمراقبة مقياس جديد خلال النوم يسمى اضطرابات التنفس".

وأضاف ديساي أن تلك الخاصية تنتظر موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومن المتوقع أن تكون متاحة في أكثر من 150 دولة ومنطقة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويؤثر توقف التنفس أثناء النوم على ما يقرب من 39 مليون بالغ أمريكي، بحسب المجلس الوطني للشيخوخة. و(الشخير) أحد الأعراض الشائعة.

ونبهت الإصدارات السابقة من ساعة آبل المستخدمين من الرجفان الأذيني، وهو عدم انتظام ضربات القلب بما يهدد الحياة.

وقال جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات في آبل، إن الطراز الجديد هو الأكثر نحافة ويحتوي على أكبر شاشة عرض على الإطلاق في ساعة آبل.

وأضاف ويليامز: "باستخدام شاشة أكبر، يمكنك زيادة حجم الخط دون التضحية بالمحتوى، ويمكنك رؤية سطر إضافي من النص في تطبيقات مثل الرسائل والبريد والأخبار"، والجهاز أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من الجهاز السابق أيضا، ويتم شحنه بشكل أسرع.

ووفقا للشركة، ستبدأ أسعار ساعة Apple Series 10 الجديدة من 399 دولارا.