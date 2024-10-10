هبوط اضطراري لطائرة بسبب وفاة قائدها

(CNN) -- قالت الخطوط الجوية التركية إن طائرة تابعة لها كانت متجهة من مدينة سياتل الأمريكية إلى إسطنبول التركية هبطت اضطراريا في نيويورك الأمريكية، الأربعاء، بعد وفاة الطيار الذي كان يقود الرحلة.

وصرح المتحدث باسم الخطوط التركية يحيى أوستون، في بيان، بأن الطيار إلتشيهين بهليفان (59 عاما) فقد وعيه في وقت ما بعد إقلاع الطائرة.

وأضاف أن الجهود الطبية فشلت في إنقاذ الطيار، وقرر مساعده القيام بهبوط اضطراري، لكن الطيار توفي قبل هبوط الطائرة.

وتابع أن الترتيبات جارية لوصول الركاب إلى وجهتهم من نيويورك.

وقال أوستون إن بهليفان كان يعمل في الخطوط الجوية التركية منذ 2007. والفحص الطبي الروتيني الذي أجراه في مارس/آذار لم يُظهر أي مشاكل صحية من شأنها أن تمنعه ​​من العمل.

وأضاف: "نشعر بحزن عميق لفقدان قائدنا ونقدم خالص تعازينا لعائلته المفجوعة وزملائه وجميع أحبائه".