النقاط العمياء في السيارة وحوادث الطرق.. من المسؤول عنها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، فإن الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق لأسباب يمكن الوقاية منها تزداد كل عام.

ففي عام 2015، لقي أكثر من 35 ألف شخص حتفهم جراء حوادث الطرق، بزيادة قدرها 7.2% مقارنة بعام 2014.

وتعتمد القيادة السليمة بالدرجة الأولى على تمكن السائق وخبرته، وعلى تصميم السيارة، إذ أن المرايا الجانبية والخلفية تعطي مساحة رؤية تساعد على ضبط خطوات القيادة والحفاظ على السلامة في الطرقات.

لكن في كل مركبة يوجد أماكن يصعب الوصول إليها بواسطة المرايا بسبب حجم المرآة أو شكلها أو بسبب حجم النافذة أو وضع المقعد، وهذه النقاط هي ما يعرف بالنقاط العمياء.

يمكن أن يختلف حجم النقطة العمياء اعتمادًا على نوع السيارة ووضعية القيادة لكن واحدة منها على الأقل غالبًا ما تكون في المنطقة خلف الكتف الأيمن للسائق.

هذا يعني أن السائق سيحتاج إلى إدارة رأسه جسديًا للبحث في الأماكن التي لا تظهر في المرآة وإذا كان اعتماده فقط على المرايا والكاميرات أو أجهزة الكشف بدلًا من فهم حركة المرور حول السيارة، فقد يتسبب ذلك في وقوع حادث.

عدم إدراك النقاط العمياء سبب شائع لحوادث السيارات

يمكن أن يؤدي عدم فحص النقاط العمياء بشكل صحيح وجهل التعامل معها إلى وقوع حوادث سيارات مدمرة، تتراوح من حادث تصادم جانبي أو تصادم خلفي أو حادث على شكل حرف T.

يمكن أن يكون تصميم السيارة الذي قد يتطلب أحيانًا وضع مرايا إضافية لتوسيع مساحة رؤية السائق سببًا في حوادث النقاط العمياء لكن غالبية حوادث النقاط العمياء تسببها أخطاء بشرية أغلبها ناتجة عن تغيير المسار أو القيادة المشتتة كالقيادة تحت تأثير التعب أو تناول المخدرات.

وقد نشر موقع الأبحاث العلمية Science Direct نتائج معلومات جمعها من تقارير حوادث المرور ومن خلال استبيان تم إجراؤه على 429 سائقاً أظهرت أن السائقين الذين أجروا تغييرًا مفاجئًا للمسار هم أكثر عرضة للانخراط في حوادث المرور بمعدل 2.53 مرة عن غيرهم.

السائقون الذين ينظرون نحو المرايا الجانبية والذين ينظرون إلى النوافذ قبل نية تغيير المسار لديهم احتمالية أقل للتورط في حوادث الاصطدام بمقدار 4.61 و 3.85 مرة عن غيرهم، على التوالي.

كما أن السائقين الذين تلقوا تدريبًا كافيًا حول مناورة تغيير المسار الآمن أثناء إصدار رخص القيادة هم أقل عرضة للتورط في حوادث التصادم بمقدار 2.06 مرة مقارنة بالسائقين الآخرين.

كيف يمكن التحقق من النقاط العمياء أثناء القيادة؟

في أي وقت يقوم فيه السائق بتغيير المسارات سيحتاج إلى التحقق من النقاط العمياء للسيارة في منطقة الكتف الأيمن والأيسر، ويجب أن يراعي: