حظي الفنان المصري بيومي فؤاد بدعم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وفنانين سعوديين، وذلك بعد حملة الانتقادات الواسعة التي تعرض لها على منصات التواصل في مصر مؤخراً، والجدل الذي أثاره حديثه للجمهور السعودي بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي" في "موسم الرياض"، وانتقاده الضمني لزميله الفنان محمد سلام الذي انسحب من العرض.

يأتي ذلك فيما تتواصل العروض المسرحية المصرية في الموسم، ومنها مسرحية "تطبق الشروط والأحكام" التي يشارك فيها بيومي فؤاد إلى جانب الفنان المصري أكرم حسني.

وكانت حفلة "روائع بليغ حمدي" الحدث الأبرز بين فعاليات "موسم الرياض" الأسبوع الماضي، وشارك في الحفل الضخم الذي حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل أصالة، وأنغام، وصابر الرباعي، وماجد المهندس، ونانسي عجرم، ومي فاروق، والطفل السعودي وليد محمد.

سينمائياً، شوّق الممثل المصري أحمد العوضي متابعيه على منصات التواصل، بلقطات لنزال مصارعة يخوضه في فيلم "الإسكندراني" المقرر عرضه العام المقبل، وذلك بعد انتهاء فريق الفيلم من عمليات التصوير مؤخرًا تحت إدارة المخرج خالد يوسف.

ونختتم الأبرز لهذا الأسبوع بخبر رحيل الفنان المصري عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان عن عمر 88 عامًا، بعد مسيرةٍ فنية غنية.