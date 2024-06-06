تم إيداع رجل في السجن بعد أن اصطدام بسيارته بوابة سجن في مقاطعة مارتن بولاية فلوريدا الأمريكية.

حيث تقول السلطات إن الرجل البالغ من العمر 40 عامًا كان نصف عارٍ ويتصرف بشكل غريب.. كما أدلى ببعض التصريحات المثيرة للقلق.

بدأت القصة بعد أن قاد سيارته من ساحة انتظار السيارات في السجن، إلى أعلى ممر الممشى ثم عبر أبواب الردهة الزجاجية.

وقد قال جون بودينسيك النائب الأول إنه بمجرد اصطدام الرجل بسيارته الأبواب، بدأ في إلقاء الثعابين المطاطية والهواتف المحمولة على الأرض، وسكب زيت المحرك على سيارته بينما كان نصف عارٍ من الخصر إلى الأسفل.

يقول مكتب العمدة إن المشتبه به كان غريب الأطوار، وكان يدلي بأقوال عن القتل.كما كان يدلي بتعليقات حول الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولدى كاليب كاليفانو مراسل محطة WPBF الإخبارية المزيد من التفاصيل.