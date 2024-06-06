نهاية حزينة لكلب اشتهر بالعزف على البيانو.. هكذا كانت مقطوعته الأخيرة

في قصة فريدة شهدتها مدينة لونغ آيلاند، بولاية نيويورك الأمريكية، ألهم كلب من سلالة "بيغل" اشتهر بالعزف على البيانو الكثير من المعجبين حول العالم، لكن الكلب الذي يدعى "بادي ميركوري" واجه نهاية حزينة، إذ توفي الكلب الذي لطالما أسعد معجبيه.

المزيد من التفاصيل مع مراسلة شبكة CNN جين موس.

قد يهمك أيضًا.. فيديو طريف.. شاهد ما يفعله هذا الكلب عندما يرى بركة السباحة

شاهد.. كلب يفاجىء فرقة أوركسترا على مسرح في تركيا