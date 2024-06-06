نهاية حزينة لكلب اشتهر بالعزف على البيانو.. هكذا كانت مقطوعته الأخيرة

نهاية حزينة لكلب اشتهر بالعزف على البيانو.. هكذا كانت مقطوعته الأخيرةمتفرقاتنشر الخميس، 06 يونيو / حزيران 2024في قصة فريدة شهدتها مدينة لونغ آيلاند، بولاية نيويورك الأمريكية، ألهم كلب من سلالة "بيغل" اشتهر بالعزف على البيانو الكثير من المعجبين حول العالم، لكن الكلب الذي يدعى "بادي ميركوري" واجه نهاية حزينة، إذ توفي الكلب الذي لطالما أسعد معجبيه.المزيد من التفاصيل مع مراسلة شبكة CNN جين موس.قد يهمك أيضًا.. فيديو طريف.. شاهد ما يفعله هذا الكلب عندما يرى بركة السباحةشاهد.. كلب يفاجىء فرقة أوركسترا على مسرح في تركياقراءة المزيدأمريكاحيواناتطرائفغرائب