فيديو يظهر سقوط لعبة ملاهي.. شاهد ما حدث لركابها

فيديو يظهر سقوط لعبة ملاهي.. شاهد ما حدث لركابهامتفرقاتنشر الأحد، 07 يوليو / تموز 2024في حادثة مفزعة صورتها إحدى رواد مهرجان أُقيم في مدينة "أوك هاربور" بولاية واشنطن الأمريكية، سقطت لعبة محملة بالمتنزهين، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة بحسب سلطات المدينة.المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.قد يهمك أيضًا.. علقوا في الهواء رأسا على عقب.. شاهد ما حدث لعشرات ركاب لعبة ملاهي بأمريكاطفل صغير وجد نفسه عالقًا داخل ماكينة ألعاب.. شاهد ماذا حدث بعد ذلكمع إغلاق لعبة "سبلاش ماونتن" الشهيرة بـ"ديزني".. يحاول المعجبون تجميع ما أمكنهم من تذكاراتقراءة المزيدأمريكاحوادث