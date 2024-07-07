فيديو يظهر سقوط لعبة ملاهي.. شاهد ما حدث لركابها

في حادثة مفزعة صورتها إحدى رواد مهرجان أُقيم في مدينة "أوك هاربور" بولاية واشنطن الأمريكية، سقطت لعبة محملة بالمتنزهين، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة بحسب سلطات المدينة.

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