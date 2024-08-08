أظهر مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا من عدة كاميرات للمراقبة قام بمشاركته محامي عائلة ديفونتي ميتشل، وهو يُسحب على الأرض ويُضرب ويُركل قبل لحظات من وفاته خارج فندق “حياة ريجنسي” في ميلووكي بولاية ويسكونسن.

تُظهر وثائق المحكمة أن مدير الأمن تود آلان إريكسون، ووكيل مكتب الاستقبال ديفين دبليو جونسون كارسون، وحارس الأمن براندون لادانييل تورنر، وموظف الفندق هربرت تي ويليامسون، متهمون بجريمة قتل جنائية.

وقد طلبت شبكة CNN التعليق من المتهمين وتواصلت مع المدعين العامين لمعرفة ما إذا كان المتهمون الأربعة لديهم محامون.