انتشرت العديد من وكالات إنفاذ القانون في مقاطعة لوريل، بولاية كنتاكي الأمريكية. وذلك بعد يوم من قيام رجل بإطلاق النار على الطريق السريع بين الولايات، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة.

وقال مكتب عمدة مقاطعة لوريل إن جوزيف كوتش هو المشتبه به، ويُعتقد أنه مسلح وخطير.

وحددت الشرطة مركبة مسجلة باسم جوزيف كوتش بالإضافة إلى مسدس كان داخل المركبة، كما عثرت على سلاح من طراز AR-15 تعتقد أنه استُخدم في إطلاق النار هذا.

كما ركزت سلطات إنفاذ القانون على منطقة محددة بالقرب من مكان وقوع إطلاق النار، ولكن هذه منطقة غابات وعرة للغاية. وقالت الشرطة إن هناك الكثير من الأشجار، ومن الصعب التنقل حولها، مما يجعله من الصعب جدًا مواصلة البحث حتى الليل.

من جانبه، تواصل البيت الأبيض مع سلطات إنفاذ القانون في كنتاكي والتي استخدمت العديد من الموارد، بما في ذلك مروحية واحدة على الأقل، ووحدات K9، بالإضافة إلى طائرة مسيّرة من أجل البحث في المنطقة.

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