هرع حاكم ولاية نيو هامبشاير كريس سونونو لإنقاذ رجل، الأحد، بعد أن اختنق المتنافس في مسابقة لتناول لفائف الكركند في "هامبتون بيتش".

وقال الحاكم: "بدأت أقول: إنه يختنق، إنه يختنق، ولاحظت أن الناس لم يستجيبوا. لذا تقدمت للأمام وقمت على الفور بإجراء مناورة هيمليك عليه".

بعد خمس ضغطات وقليل من المساعدة من بعض المستجيبين الأوائل، خرجت قطعة الكركند تلك على الفور.

أشار سونونو إلى أن الرجل "عاد مباشرة إلى المسابقة، الأمر الذي لم أصدقه. لقد أكل 7 لفائف كركند أخرى بعد ذلك، مباشرة عبر المريء".

من جانبه، يقول المتسابق إنه ممتن - لأنه يدرك أن من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير، لكنه عازم على العودة العام المقبل "لإثبات نفسه".