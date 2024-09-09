من المفترض أن يكون رمزًا للحب والالتزام، ولكن خاتم خطوبة يبلغ سعره 70 ألف دولار، أصبح الآن جوهر معركة مريرة بين شريكين سابقين، في قضية شقت طريقها إلى المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس.

بحسب وثائق المحكمة، اشترى جونسون الخاتم من متجر تيفاني ببوسطن، ودفع أكثر من 70 ألف دولار. بعد فترة وجيزة، ألغى الخطوبة لأنه يقول إن عروسه المستقبلية كانت مسيئة لفظيًا ويعتقد أنها تخونه. الأمر الذي تنفيه.

قضت المحكمة لصالحها، قائلة إن جونسون كان مخطئًا في إلغاء الخطوبة، ويحق لها الآن الاحتفاظ بالخاتم.

استأنف جونسون القرار وقضت محكمة الاستئناف في ماساتشوستس لصالحه. والأمر متروك الآن لمحكمة العدل العليا، لتقرير ما إذا كان ينبغي لولاية ماساتشوستس أن تحذو حذو ولايات أخرى، حيث يتم إعادة خواتم الخطوبة إلى مقدمها إذا تم إلغاء الخطوبة، أيًا كان المخطئ.