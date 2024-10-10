بأشرطة وخطافات، أظهر بيدرو كاساريس لنا نهجه غير التقليدي للحفاظ على منزله سليمًا في أورلاندو خلال إعصار ميلتون.

شرحت ابنته أن الفكرة الفريدة وُلدت من الخبرة قبل أكثر من عقدين من الزمان، بينما كان بيدرو وعائلته يعيشون في بورتوريكو، مشيرة إلى أنهم تعرضوا لإعصار، ما جعل الجزء الخلفي من سقف منزلهم، المصنوع من الألمنيوم، يرتفع قليلاً.

والآن، بكلفة تقارب 2000 دولار لمراسي الأسمنت والأشرطة المصنوعة حسب الطلب من أيداهو، والتي تغطي الجزء الأمامي والخلفي وجوانب المنزل، تأمل العائلة أن يكون ذلك كافيًا لتحمل إعصار ميلتون.