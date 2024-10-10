أظهرت لقطات درامية من طائرة بدون طيار الأضرار التي تسبب فيها إعصار ميلتون لسقف ملعب تروبيكانا فيلد.

الملعب هو موطن فريق تامبا باي رايز في سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا.

تحدثت شبكة CNN مع الصحفي ومطارد العواصف جوناثان بيترامالا، الذي صور اللقطات.

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