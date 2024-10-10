وثقها بكاميرا طائرة "درون".. مشاهد درامية تُظهر اقتلاع إعصار "ميلتون" سقف ملعب في فلوريدامتفرقاتنشر الخميس، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024أظهرت لقطات درامية من طائرة بدون طيار الأضرار التي تسبب فيها إعصار ميلتون لسقف ملعب تروبيكانا فيلد.الملعب هو موطن فريق تامبا باي رايز في سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا.تحدثت شبكة CNN مع الصحفي ومطارد العواصف جوناثان بيترامالا، الذي صور اللقطات.شاهد أيضًا: فيديو مرعب يُظهر لحظة ضرب إعصار لحي سكني في فلوريداوأيضًا: فيديو يرصد اقتراب "إعصار هائل" إلى فلوريدا بعد أمطار غزيرة بسبب "ميلتون"قراءة المزيدأمريكاعواصففلوريداكوارث طبيعية