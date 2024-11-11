أظهر مقطع فيديو كاميرا مثبتة بالجسم لحظة إنقاذ رجل في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث سقط الرجل في مراوح يخت بينما كان في رحلة بحرية.

وفي الفيديو، كان الضحية يتألم ويمكن سماع ذلك، حيث تعرض لإصابات جسيمة في ذراعه وساقه وظهره، وربط المنقذون عاصبة بالذراع لتخفيف فقدان الدم.

وقع الحادث في شهر مارس/ آذار الماضي، وكان الضحية في إجازة الربيع، وفقًا لتقارير الإنقاذ في المحيط.

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