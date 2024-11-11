"ذراعه شبه منفصلة".. شاهد لحظة إنقاذ رجل علق في مراوح يخت بحادث "لا يصدق"متفرقاتنشر الاثنين، 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أظهر مقطع فيديو كاميرا مثبتة بالجسم لحظة إنقاذ رجل في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث سقط الرجل في مراوح يخت بينما كان في رحلة بحرية.وفي الفيديو، كان الضحية يتألم ويمكن سماع ذلك، حيث تعرض لإصابات جسيمة في ذراعه وساقه وظهره، وربط المنقذون عاصبة بالذراع لتخفيف فقدان الدم.وقع الحادث في شهر مارس/ آذار الماضي، وكان الضحية في إجازة الربيع، وفقًا لتقارير الإنقاذ في المحيط. قد يهمك أيضًا.. اصطدم شرطي به.. طفل بعمر 8 سنوات يتعرض لـ"حادث مأساوي" وملابسات ما حدث لا تزال مُبهمةانتشر على وسائل التواصل بشكل جنوني.. حادث سيارة مفبرك وكاميرا الضحية تفضحهقراءة المزيدحوادثحوادث بحريةكاميرات