يقضي المسؤولون ومحققو جرائم القتل اليوم بأكمله في مكان الحادث بمدرسة هيلكريست الثانوية، مع وجود خراطيش رصاص على الأرض وسيارة سيدان بها أضرار مرئية من إطلاق نار مميت.

يقول الشهود إن بطولة كرة السلة كانت قد انتهت للتو حوالي الساعة الواحدة، عندما قُتل أحد الوالدين بالرصاص في ساحة انتظار السيارات.

ولم تشارك شرطة "كونتري كلاب هيلز" تفاصيل الحادث أو ما إذا كان قد تم القبض على أي شخص، ولكن في رسالة أرسلت إلى الآباء اليوم، أكدت المنطقة التعليمية 144 أن نزاعًا بين والدين تصاعد إلى إطلاق نار في الخارج.

يأتي هذا بعد عام واحد فقط من إطلاق النار على الطالب المستجد بمدرسة هيلكريست، مارشون ميتشل، وقتله بعد مباراة كرة قدم.