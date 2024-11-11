يتقدم رجال الإطفاء في مكافحة حرائق الغابات الهائلة في جنوب كاليفورنيا والتي اشتعلت منذ يوم الأربعاء، حيث التهمت أكثر من 20 ألف فدان. وأُجبر الآلاف من السكان على الإخلاء ودمرت الحرائق أكثر من مائة عقار.



يقول مسؤولو الإطفاء في كاليفورنيا إنهم أحرزوا بعض التقدم أخيرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع بفضل الظروف الجوية المواتية، حيث أشار تريفور جونسون، رئيس إدارة إطفاء مقاطعة فينتورا، إلى أنه " معالعمل الذي أنجزه رجال الإطفاء لدينا وتحسن الظروف الجوية، نحن متفائلون وواثقون من قدرتنا على التعامل مع جميع مناطق الحريق".



ويتعامل السكان في الشمال الشرقي أيضًا مع خطر الحرائق، إذ أن ما يقرب من 12 مليون شخص ما زالوا تحت التحذيرات، حيث تسببت الظروف العاصفة والجافة بإشعال حريق في إحدى حدائق بروكلين يوم الجمعة.



وليس ببعيد، توفي متطوع في غابات ولاية نيويورك يبلغ من العمر 18 عامًا يوم السبت أثناء الاستجابة لحريق غابات بالقرب من حدود نيويورك ونيوجيرسي.



وفي يوم الأحد، وجه مسؤولون بولاية نيوجيرسي اتهامات لرجل بإشعال حريق متعمد، وقيل إنه أطلق طلقة بندقية غير قانونية تسببت في اندلاع حريق هائل قضى على أكثر من 350 فدانًا ببلدة جاكسون.



