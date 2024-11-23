في ملفات المحكمة، قال المدعون إن الخلاف حول دواء الأنسولين الخاص بجيزيل غلوفر، البالغة من العمر 14 عامًا والمصابة بالسكري، أدى إلى قيام والدتها، كيلسي غلوفر، بإمساك رأسها تحت الماء في حوض الاستحمام بولاية جورجيا الأمريكية.

وأخبرت زميلة الأم في السكن المحققين أن كيلسي غلوفر أوقفت دواء الأنسولين عن ابنتها. وقالت إن جيزيل كانت مريضة، تتقيأ ولا تأكل، وتشعر بالضعف، مضيفة أنها واجهت صعوبة في شرب الماء.

وقالت للضباط إنها عندما واجهت غلوفر بالحاجة إلى الرعاية الطبية لجيزيل والحاجة إلى دوائها، رفضت الأم. وحينها قالت زميلة السكن إن كيلسي غلوفر أمسكت بشعر الفتاة وأبقتها تحت الماء في حوض الاستحمام.

وأشارت زميلة السكن إلى أنها حاولت إنعاش الفتاة، لكن الأم دفعتها خارج الحمام وهددتها بمطرقة.