وقف خلفه وأرداه قتيلًا.. لحظة إطلاق النار بمسدس كاتم للصوت على رئيس شركة في نيويوركمتفرقاتنشر الخميس، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024قُتل الرئيس التنفيذي لشركة UnitedHealthcare براين تومسون، بالرصاص في وسط مدينة مانهاتن بولاية كانساس الأمريكية في "هجوم وقح وموجه"، وفقًا للشرطة.حصلت شبكة CNN على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة والتي تُظهر لحظة إطلاق النار.ولدى مراسلة شبكة CNN برين جينغراس المزيد من التفاصيل في تقريرها.شاهد أيضًا: اشتبه به فأرداه قتيلًا.. فيديو لمطاردة على الأقدام تنتهي بإطلاق ضابط النار على شابقراءة المزيد