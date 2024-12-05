قُتل الرئيس التنفيذي لشركة UnitedHealthcare براين تومسون، بالرصاص في وسط مدينة مانهاتن بولاية كانساس الأمريكية في "هجوم وقح وموجه"، وفقًا للشرطة.

حصلت شبكة CNN على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة والتي تُظهر لحظة إطلاق النار.

ولدى مراسلة شبكة CNN برين جينغراس المزيد من التفاصيل في تقريرها.