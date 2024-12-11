منح المدير العام لهيئة البريد الأمريكية، لويس ديغوي، نفسه درجة "أ" بصفته رئيسًا لهيئة البريد الأمريكية خلال جلسة استماع للجنة الرقابة بمجلس النواب في مبنى الكابيتول. ولكن عندما انتقد النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا، ريتش ماكورميك، أداءه، كان رد فعله غير عادي.

نستعرض لكم الحوار الذي دار بينهما:

ريتش ماكورميك: لقد تم تقييمك من قبل الشعب الأمريكي وهم لا يستخدمون خدماتكم بعد الآن. أنتم مفلسون.



لويس ديغوي: هذا غير صحيح.



ريتش ماكورميك: لقد أفلستها (المنشأة) بسمعتك فقط. من خلال سمعتك، أنت مسؤول عن انهيار خدمات البريد وانعدام المحاسبة.



لويس ديغوي: الكونغرس مسؤول عن انهيار الخدمة البريدية. أنا أحاول إصلاح الخدمة البريدية.



ريتش ماكورميك: تحت إشرافك، مع كل الذكاء الاصطناعي.



لويس ديغوي: قبل فترتي، حدثت الأمور نفسها.



ريتش ماكورميك: مع كل الذكاء الاصطناعي، مع كل أنظمة الكمبيوتر، أنت أسوأ مما إذا أخذنا حصانًا..



لويس ديغوي: أنت تتحدث مع نفسك.



ريتش ماكورميك: .. وحملنا البريد وأوصلناه ميلين أسفل الطريق. هذا أنت. آمل أنكم وثقتم ذلك بالكاميرا. هذا هو رد الفعل الذي قام به مدير البريد للكونغرس عندما لا يعجبه ما يسمعه. لقد غطى أذنيه حرفيًا، وأعطى نفسه درجة "أ". بهذا أنهي حديثي سيدي.

