في مشهد غريب.. كاميرا ترصد رجلًا تشتعل به النيران يركض من حمام متنقل

يُظهر مقطع فيديو جديد نشرته شرطة ناسو رجلًا وهو يخرج من مرحاض متنقل وقد اشتعلت فيه النيران بالفعل، ويمكن رؤيته وهو يحاول إطفاء النيران قبل أن يركض في الشارع إثر اشتعال النيران فيه.

تقول الشرطة إن الحريق بدأ حوالي الساعة 4:30 صباح السبت أمام المنزل الواقع في شارع سبرس وود درايف، وقد وصفوا الحادثة بـ"الحريق المتعمد".

أعرب أحد السكان عن استغرابه من الحادثة قائلًا: "من يشعل حمامًا متنقلًا؟لم أسمع قط عن إشعال حمام متنقل إلا في ليفرتاون".

لا توجد معلومات عن كيفية بدء الحريق، ولا تزال الشرطة تبحث عن الرجل الذي أشعل الحريق، بينما يُطلب من أي شخص لديه معلومات الاتصال بقسم مكافحة الجريمة في ناسو.