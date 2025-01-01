جريمة لا يستطيع معظم الآباء فهمها.. تركت مقعد سيارة للأطفال على رصيف تقاطع مزدحم صباح عيد الميلاد.. وكان في المقعد طفل رضيع يبلغ من العمر شهرًا واحدًا.. لم يكن يرتدي سوى حفاضًا.

تقول سلطات إنفاذ القانون إن والدي الطفل الصغير كانا يستخدمانه كبيادق في شجارهما غير الناضج حول إفراط أحدهما بشرب الخمر.

يقول نواب مقاطعة آدامز إن الرضيع الصغير يتم رعايته ومن المرجح أن يواجه والداه تهمًا جنائية.

يقول تقرير الشرطة إن امرأة من المارة رأت الموقف برمته وانتهى بها الأمر بإخراج الطفل من المشهد.

وتبحث ريا جها، مراسلة قناة KUSA في القضية بشكل أكبر.