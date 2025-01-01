يعتبر إهداء الحيوانات الأليفة في الأعياد والمناسبات هي هدية محبوبة. ولكن الآن بعد أن اقتربت الأعياد من نهايتها، عادت بعض الحيوانات الأليفة التي تم تبنيها حديثًا إلى الملجأ الذي تم أخذها منه.

تقول إدارة رعاية الحيوانات والسيطرة عليها في مقاطعة ماريكوبا، بولاية أريزونا الأمريكية إنها تلقت بالفعل أكثر من 20 عملية إرجاع للحيوانات الأليفة خلال الأسبوع الماضي.

وفي تقرير جوش كريستيانتو مراسل قناة KNXV المزيد من التفاصيل.