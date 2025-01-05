انزلاق شاحنات مقطورة وحوادث على طريق جليدي بأمريكا

تسببت عاصفة شتوية قوية في خلق ظروف بائسة عبر مساحة واسعة من الولايات المتحدة.

في كولورادو، واجه المسافرون ظروفًا قاسية على الطرق، ومن المتوقع أن تجلب العاصفة ثلوجًا كثيفة وجليدًا خطيرًا وأمطارًا وعواصف رعدية شديدة تمتد لأكثر من 1300 ميل عبر الولايات المتحدة.

خلقت الطرق الجليدية في كانساس ظروفًا خطيرة، حيث انزلقت الشاحنات المقطورة على طول الطريق السريع، في حين تم إغلاق مطار "كانساس سيتي" الدولي لبضع ساعات بسبب الجليد في مدارج وممرات الطائرات.

ويقول المسؤولون إن السفر في المنطقة سيكون محفوفًا بالمخاطر حيث ستكون كانساس سيتي وسانت لويس الأكثر تضررًا هذا الصباح.