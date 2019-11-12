وليد الفراج: السعودية اخترقت نفوذ "دولة خليجية" في الكرة الإسبانية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف الإعلامي السعودي، وليد الفراج، الثلاثاء، إقامة كأس السوبر الإسباني في مدينة جدة بـ"الاختراق" السعودي لسيطرة "دولة خليجية" على الكرة الإسبانية منذ عام 2009.

وقال الفراج في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر:" تعتبر كرة القدم الإسبانية منطقة نفوذ لدولة خليجية، انفقت فيها مبالغ ضخمة جدا منذ 2009 وخلال السنوات العشر الماضية كانت تلعب وحدها في الساحة".

وأضاف الإعلامي السعودي قائلا: "إن اقامة سوبر اسبانيا في جدة هو اختراق سعودي مهم جدا ونجاح رغم كل العقبات التي تمت حتى اللحظات الاخيرة . شكرا هيئة الرياضة".

ولم يسم الفراج الدولة الخليجية التي يقصدها، إلا أن الأمير القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني يمتلك نادي ملقا الإسباني منذ عام 2010، وقد وصل الفريق في عهده إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في موسم 2017/2018، دون أن يتمكن من العودة إلى الليغا بعد.

وإلى جانب شراء نادي ملقا من قبل الشيخ القطري، كانت الخطوط الجوية القطرية الراعي الرسمي لنادي برشلونة قبل أن يستبدل الفريق الكتالوني الشركة القطرية، بشركة "Rakuten" اليابانية عام 2017.

وكان قد أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن التوصل لاتفاق مع الجانب السعودي لإقامة بطولة كأس السوبر بنسختها الجديدة على الأراضي السعودية لمدة 3 أعوام قادمة.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، كان قد اشترى نادي ألميريا الإسباني، مطلع العام الجاري، ويهدف ليساعد الفريق على الصعود إلى دوري الأضواء مجددا.