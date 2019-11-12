شكوك حول مشاركة محمد صلاح في أول مباراة له مع مصر منذ الأزمة

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

ما هي رسالة يورغن كلوب إلى محمد صلاح وزملائه بالموسم الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثيرت الشكوك حول مشاركة اللاعب المصري، محمد صلاح، مع منتخب بلاده في مباراة الفراعنة الودية أمام كينيا، الخميس.

وتعرض صلاح لإصابة طفيفة في مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، خلال الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بثلاثية مقابل هدف وحيد، لصالح "الريدز" الأحد.

وكان قد استدعي اللاعب المصري لتشكيلة منتخب بلاده التي أعلن عنها المدرب حسام البدري، وذلك رغم الأزمة التي شهدتها علاقة صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا.

وحذف صلاح جملة "لاعب منتخب مصر" من صفحته الرسمية على موقع تويتر، على إثر هذه الأزمة، ما أثار ضجة واسعة في الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية.

وطرح الجهاز الفني لمنتخب مصر فكرة منح صلاح شارة قيادة "الفراعنة" بدلا من أحمد فتحي، وفقا لما قاله مصدر في المنتخب لـCNN في وقت سابق.

وأثارت هذه القضية العديد من ردود الفعل على مواضع التواصل الاجتماعي، بين مرحب ورافض لها، رغم أن المصدر كن قد أشار لـCNN إلى أن الأمر لا يزال موضع نقاش ولم يتخذ قرار بشأنه.

ولم يشارك صلاح في أي مباراة مع منتخب بلاده منذ الخروج المخيب من كأس أمم أفريقيا 2019 والتي استضافتها مصر وودعتها من دور الـ16 في يونيو/حزيران الماضي.