محمد صلاح يغيب عن مباراتي المنتخب المصري أمام كينيا وجزر القمر

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المنتخب المصري لكرة القدم، غياب محمد صلاح عن مباراتي كينيا وجزر القمر الوديتين، نتيجة للإصابة التي تعرض لها في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب المصري على تويتر، تغريدة جاء فيها أن الجهاز الطبي للمنتخب أكد عدم جاهزية صلاح لخوض المباراتين الوديتين بسبب الإصابة.

وكشفت التغريدة عن لقاء جمع المدرب، حسام البدري، ومدير المنتخب، محمد بركات، والجهاز الطبي بالإضافة إلى صلاح الذي أكد بدوره رغبته بالمشاركة لولا أن الإصابة منعته.

وكان قد حضر جناح ليفربول التدريبات المسائية للمنتخب بعد وصوله إلى مصر في وقت متأخر، ليل الإثنين، وفقا لصفحة المنتخب.

وتعرض لاعب ليفربول لإصابة خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، خرج على إثرها من أرضية الملعب.

ولم يلعب صلاح أي مباراة مع الفراعنة منذ خروج منتخب بلاده من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.