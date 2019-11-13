الإمارات تعلن مشاركتها في "خليجي 24" في قطر بعد تجديد الدعوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن مشاركة المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج بنسختها الـ24 والتي ستقام في العاصمة القطرية، الدوحة، بعد أن كان قد اعتذر عن المشاركة برفقة السعودية والبحرين.

ونشر الاتحاد الإماراتي بيانا جاء فيه: "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم ، بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة ، قرر اتحاد الكرة مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة".

وكانت قد اعتذرت كل من الإمارات والسعودية والبحرين عن المشاركة في هذه البطولة التي ستقام في قطر للمرة الأولى منذ عام 2004، حين توج المنتخب القطري باللقب على حساب عُمان.

وأسفرت قرعة خليجي 24 والتي أجريت في الدوحة، بمشاركة 5 منتخبات، عن خوض قطر المباراة الافتتاحية أمام اليمن، إذ كانت ستكون هذ البطولة الأولى التي لا تقام بنظام المجموعات منذ زمن طويل، وقد تعود إلى نظام المجموعتين بعد مشاركة الإمارات.