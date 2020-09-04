ليونيل ميسي يعلن البقاء في برشلونة حتى نهاية عقده الموسم المقبل

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن مهاجم نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، في مقابلة حصرية مع موقع Goal.com، الجمعة، بقائه لمجة عام آخر ينتهي بالتزامن مع انتهاء عقده في 30 يونيو حزيران 2021.

يأتي قرار اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بعد أكثر من أسبوع بقليل من إرسال رسالة إلى النادي لإبلاغهم برغبته في الرحيل عن النادي.

وقال ميسي في مقابلته، "سأستمر في برشلونة ولن يتغير موقفي بغض النظر عن مدى رغبتي في الذهاب"، "سأبذل قصارى جهدي".

وأضاف أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، "بغض النظر عن مقدار ما أذهب إليه أو بقيت فيه، فإن حبي لبرشلونة لن يتغير أبدًا"، "قال الرئيس دائمًا إنه في نهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أرغب في الذهاب أو ما إذا كنت أرغب في البقاء وفي النهاية لم يف بوعده".

ولم تتلق CNN ردًا على الفور من النادي أو ممثلي ميسي عندما طُلب منهم التعليق.

وفي يوليو تموز 2017، أعلن برشلونة وميسي، تمديد العقد الذي سيبقيه مع الفريق حتى 30 يونيو حزيران 2021، ويقال إن قيمته تبلغ 565 ألف يورو (645 ألف دولار) في الأسبوع.

ويعتقد والد ووكيل ميسي، خورخي ميسي، أن ابنه لديه بندًا في العقد يسمح له بمغادرة برشلونة مجانًا هذا الصيف، استنادًا إلى نهاية الموسم الكروي في أغسطس آب بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن النادي الكتالوني يصر على التمسك بنص العقد الذي يسمح للاعب بمغادرة الفريق بعد نهاية موعد تجديد عقده.

وظل الأرجنتيني مع النادي الكتالوني منذ عام 2000 وساعده في الفوز بعشرة ألقاب للدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.