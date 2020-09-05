تركي آل الشيخ يروي حكايته مع ألميريا ويكشف حجم مساهمته برأس المال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الجمعة، تجربته مع نادي ألميريا الإسباني، كاشفا حجم الزيادة التي ساهم بها على رأس المال والتغييرات التي طرأت على النادي منذ أن أصبحت ملكيته بحوزته.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "حابب اشارككم حكايتي مع ألميريا حتى الان... الخطوات: تملكت النادي والفريق ينافس على تفادي الهبوط للدرجات الأدنى، تملكته مقابل ٢٠ مليون يورو، قمت بزيادة رأس المال بقيمة ٣٠ مليون يورو، تم تغيير ٨٠٪؜ من الفريق، تم تطوير ارضية الملعب والاضاءة"، على حد قوله.

وأضاف المسؤول السعودي قائلا في المنشور نفسه متحدثا عن النتائج: "تمكن الفريق في موسمه الأول من المنافسة حتى التصفيات النهائية على الصعود للاليجا ولم يوفق، تم بيع ٨٠٪؜ من عقد لاعب واحد مقابل ٢٥ مليون يورو كاش + اضافات لتصل قيمة الصفقة ل٤٤ مليون يورو، لازال الميريا يمتلك ٢٠٪؜ من عقد اللاعب".

وتابع آل الشيخ قائلا: "ستطيع حاليًا ان اقول اني وصلت لنقطة Break Even نمتلك الان ايضا عروض لبيع٣ لاعبين من ألميريا بقيمة ١٠ مليون يورو حصلنا على الموافقة لعمل تطوير كامل للملعب ليصبح تحفة معمارية وسيتم الافتتاح في مؤتمر صحفي بحضور المدير التنفيذي للنادي محمد العاصي ورئيس بلدية المدينة".

وكاد أن يتأهل ألميريا إلى الدوري الممتاز لولا خسارته في الملحق أمام جيرونا بهدف نظيف ذهابا وبهدفين مقابل هدف وحيد إيابا وذلك في أول موسم للنادي تحت قيادة آل الشيخ.