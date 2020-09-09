دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت قناة "روتانا ميوزيك"، الأربعاء، عن أغنية أطلقتها الفنانة السورية، أصالة نصري، لفريق الهلال السعودي بعد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقول كلمات الأغنية: "لأنك هلالي هامتك بالسما فوق وتكتب على هذا الزمان الهلالي"، حسبما تضمنت تغريدة للقناة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

وأشارت روتانا إلى أن الأغنية من كلمات الأمير سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وألحان سهم.

#لأنك_هلالي ⚽️🏆 لأنك هلالي هامتك في السما فوق وتكتب على هذا الزمان الهلالي غناء #أصالة ألحان وإشراف #سهم كلمات #سعود_بن_محمد_العبدالله_الفيصل الليلة على #Deezer 😍 @Alwaleed_Talal @SahamTunes @AssalaOfficial @Alhilal_FC @DeezerMENA https://t.co/ZfkLwVo5E9

وكان قد توج الهلال بلقب الدوري السعودي الممتاز، في 29 أغسطس/آب الماضي، ليحمل اللقب الـ16 في تاريخه بهذه البطولة.