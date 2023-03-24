إليك كيف تحمي نفسك من الصّداع عند الصيام في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع بدء شهر رمضان، قد يعاني العديد من الأشخاص من الصّداع بسبب الامتناع عن تناول الطعام والشراب.

وقد يسبّب التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين، الصّداع خلال فترة الصيام. يمكنك تجنّب الصّداع من خلال تخفيف الاستهلاك اليومي للكافيين والتدخين تدريجيًا.

ونشرت وزارة الصحة السعودية مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عند الصيام، تجنّبًا للصداع. وتشمل هذه النصائح التالي: