ما سبب "الحظر الطارئ" لمبيد أعشاب شائع في أمريكا؟

شاهد.. ولادة توأم من أجنة مجمدة من 30 عامًا

تقنية ثلاثية الأبعاد جديدة تساعد في تصحيح عيب خلقي بالأجنة قبل الولادة

دراسة: تناول الحوامل حتى لأدنى مستويات الكافيين قد يؤثر على نمو الطفل

غالبية الوفيات بين النساء الحوامل يمكن الوقاية منها.. إليك ما يمكن أن تفعله الأمهات لحماية أنفسهن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) تعليقًا طارئًا لمبيد أعشاب شائع يُدعى "DCPA"، المعروف أيضًا باسم "داكثال" (Dacthal)، الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الوكالة سلطة التعليق الطارئ منذ 40 عامًا.

وتم تطبيق آخر حظر طارئ من هذا النوع على مبيد الآفات ثنائي بروميد الإيثيلين، أو " EDB"، عام 1983.

وأشارت وكالة حماية البيئة إلى أنّ "داكثال" يُستخدم للسيطرة على الأعشاب الضارة في البيئات الزراعية وغير الزراعية، ويوضع بشكل شائع على الأعشاب، والعشب الصناعي، والمحاصيل، ضمنًا الفراولة، والقطن، إضافةً للخضار مثل البروكولي، وكرنب بروكسل، والملفوف، والبصل.

وأشارت الوكالة إلى أنّه يتسبّب بـ"مخاطر جسيمة" على الأطفال الذين لم يولدوا بعد من النساء الحوامل اللواتي يتعرضن لهذه المادة الكيميائية، ضمنًا من يعشن في مناطق استُخدِم "داكثال" فيها أو حولها.

وقد تتعرّض بعض النساء الحوامل اللواتي تعاملن مع منتجات "DCPA" لمستويات أعلى بأربع إلى 20 مرة ممّا تعتبره وكالة حماية البيئة آمنًا للأجنة.

ورُغم أنّ ملصقات المنتجات تنصح بتقييد الدخول إلى الحقول لمدة 12 ساعة بعد استخدامها، إلا أن هناك أدلة على أن مستويات "DCPA" قد تظل غير آمنة لمدة 25 يومًا أو أكثر، بحسب الوكالة.

ويمكن أن يغير التعرض لهذا المنتج مستويات هرمون الغدة الدرقية لدى الجنين، وهو تغيّر مرتبط بانخفاض الوزن عند الولادة، وضعف نمو الدماغ، وانخفاض معدل الذكاء، وضعف المهارات الحركية في وقتٍ لاحق من الحياة، بحسب وكالة حماية البيئة.

وفي بيان صحفي، أفادت ميشال فريدهوف، المديرة المساعدة لمكتب الوكالة للسلامة الكيميائية ومنع التلوث: "إن (مبيدات) DCPA خطرة للغاية لدرجة أنه يجب إزالتها من السوق على الفور".

وتم الإبلاغ عن المشاكل المتعلقة بـ"داكثال" عام 2013، بعدما دعت وكالة حماية البيئة شركة " AMVAC Chemical Corp."، المُنِتجة الوحيدة لـ"داكثال"، إلى تقديم أدلة تدعم استمرار تسجيلها للاستخدام البشري.

واعتُبِرت الكثير من الأبحاث المقدمة غير كافية، وكانت الدراسات الرئيسية، وتلك المتعلقة بالأثر على الغدة الدرقية، مفقودة.

ورُغم امتثال " AMVAC" لاحقًا، والإلغاء الطوعي لاستخدام "داكثال" على العشب الصناعي، وجدت وكالة حماية البيئة أن المخاطر "غير مقبولة"، وأن التغييرات التي اقترحتها الشركة "لا تعالج بشكلٍ مناسب المخاطر الصحية الخطرة للأشخاص الذين يعملون مع مبيدات DCPA وبالقرب منها".

وفي سبتمبر/أيلول، أوقفت وكالة حماية البيئة المنتج بعد فشل شركة " AMVAC" في تقديم بيانات لدعم استمرار تسجيله.

وفي أبريل/نيسان، حذرت الوكالة أيضًا عمال المزارع، لا سيّما النساء الحوامل، من مخاطر "داكثال".

ويسري الأمر بالتعليق الطارئ الصادر الثلاثاء على الفور، وتعتزم وكالة حماية البيئة إصدار إشعار لإلغاء منتجات " DCPA" خلال التسعين يومًا التالية، وفقًا للتحذير.

ولم تستجب " AMVAC" لطلب CNN للتعليق.