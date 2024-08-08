النقرس: ما هو هذا المرض وما هي أعراضه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مرض النقرس، حالة صحية قد تُسبّب أعراض التهاب المفاصل، وعادة ما يكون إصبع القدم الكبير المفصل الأكثر تأثراً بهذه الحالة. لكنّ النقرس يمكن أن يؤثر على أيّ مفصل في الجسم، مثل:

القدم

الكاحل

الركبة

المعصم

المرفق

ويعتبر النقرس، بحسب ما جاء على موقع healthdirect الأسترالي، أكثر شيوعاً لدى الذكور من الإناث، وعند كبار السن، كما أنه نادر عند الإناث اللواتي لم يصلن إلى سن انقطاع الطمث.

ومع الوقت، يمكن أن تسبّب حالات النقرس المتكرّرة ضررًا دائمًا للمفاصل.

فما هي الأعراض المنذرة بحالة النقرس؟

عادةً ما تكون الأعراض الأولى المنذرة بحالة النقرس:

ألم شديد مفاجئ وتورّم في المفصل

دفء واحمرار الجلد فوق المفصل المصاب

صعوبة في حركة المفصل

الشعور بألم في المفصل عند لمسه

عادة ما تتطوّر هذه الأعراض بسرعة ويمكن أن تستمر لمدة تتراوح بين أسبوع أو اثنين.

وقد ينتج النقرس عن تراكم مادة كيميائية تسمى اليورات (حمض البول أو اليوريك) في الجسم، وهي تعتبر مادة طبيعية تنتج عن تفكك الخلايا والأطعمة والمشروبات التي تدخل الجسم.

ويتراكم حمض اليوريك نتيجة عدم إفراز الكليتين له بسرعة كافية أو لأن الجسم ينتج كمية كبيرة من اليورات. ويمكن أن تشكل كمية اليورات الزائدة بلورات تشبه الإبرة في المفاصل، فتتراكم على مدى أشهر أو سنوات، من دون أن تظهر أية أعراض، ليتحول الأمر إلى حالة النقرس عندما تسبب هذه البلورات التهابًا مفاجئًا وشديدًا.

ما هو علاج النقرس؟

الرعاية الذاتية

يمكن التخلص من أعراض النقرس وتقليل الألم من طريق وضع أكياس الثلج أو كمادة باردة لمدة 10 إلى 15 دقيقة على المفصل وإراحته.

الأدوية

عادةً ما تشمل أدوية تخفيف الألم الخاصة بحالات النقرس الحادة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).

وفي بعض الحالات، قد يصف الطبيب المختص أدوية أخرى لتخفيف الألم بسرعة، وتقليل التورّم والاحمرار، مثل أدوية الكورتيكوستيرويدات أو الكولشيسين (دواء يمكن أن يساعد على علاج النقرس، لكن عادة ما يكون له آثار جانبية مثل الغثيان والإسهال)

النظام الغذائي

يمكن للحد من تناول الأطعمة الغنية بالبيورين أن يساهم في تخفيف أعراض النقرس، إذ أنّ البيورين تتحوّل إلى اليورات في الجسم.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من البيورين:

اللحوم الحمراء مثل لحوم الكبد، والكلى، والقلب،

المأكولات البحرية، خصوصًا المحار، والمحارات الصدفية، وبلح البحر، وسمك الرنجة، والماكريل، والسردين، والأنشوجة،

الأطعمة التي تحتوي على الخميرة مثل البيرة

رغم عدم وجود أدلة كافية تثبت أن تجنّب هذه الأطعمة يُقلّل من نوبات النقرس، إلا أنه يبقى من المفيد تجنّب الأطعمة التي قد تؤدّي إلى النقرس.