كيف تزيد طاقة جسمك طبيعيًا بـ8 خطوات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من الطبيعي أن تمرّ بأوقات تشعر فيها بإرهاق نفسي وجسدي. لكن هناك بعض الطرق لتعزيز نشاطك بشكل طبيعي، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic" بأمريكا.

فما أبرزها؟

تجنب تخطّي وجبة الفطور

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الفطور يميلون إلى أداء مهامهم بشكل أفضل ممّن يحجمون عنها، وفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا.

تحرّك باستمرار

قد يكون الجلوس على المكتب لساعات متواصلة أمرًا مرهقًا. لذلك، من الضروري الوقوف والتحرّك باستمرار. ويمكن لتمديد الساقين كل ساعة أو نحو ذلك أن يساعد على تدفق الدم بما يكفي لرفع مستويات الطاقة.

اختر الكربوهيدرات المناسبة

تشمل الكربوهيدرات المعقدة التي توفر طاقة أكثر استدامة ما يلي:

دقيق الشوفان

الأرز البني

التوت

البرتقال

البقوليات

البروكلي

نبات الهليون

السبانخ

الكرنب

تناول البروتينات الخالية من الدهون

تشمل مصادر البروتين الغذائي التي يجب تناولها للحفاظ على مستويات الطاقة العالية ما يلي:

المكسرات، مثل اللوز والفستق والجوز

الزبادي العادي (تجنب الخيارات المحلّاة بالسكر)

البقوليات، مثل الفول

الحمص

البيض

اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدواجن والأسماك

الحصول على قسط كافٍ من النوم

أشارت وزارة الصحة العُمانية بتغريدة على صفحتها الخاصة على منصة "X" (تويتر سابقًا) إلى أن كبار السن يحتاجون للنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، تمامًا مثل البالغين.

ويساعد أخذ قسط كافٍ من النوم على الحفاظ على الجهاز المناعي، ويساهم بالحفاظ على الوزن، وتعزيز النشاط العقلي، كما أنه يحافظ على صحة القلب، والأوعية الدموية، بحسب التغريدة.

الترطيب

يحتاج الجسم إلى كمية كافية من السوائل للعمل بشكل صحيح وتزويده بالطاقة المناسبة.

عدم الإفراط في شرب الكافيين

يبلغ الحد الأقصى من الكافيين الذي يمكن للشخص البالغ استهلاكه في اليوم 400 ملليغرام، وفقاً لما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر حسابها الرسمي على "X" (تويتر سابقًا).

ويعادل ذلك 4 أكواب من القهوة السوداء. وإذا كنت من محبي القهوة، سواءً لطعمها، أو قدرتها على الاستيقاظ صباحًا، فمن المهم عدم تجاوز استهلاك الحد الطبيعي من الكافيين.

وتشمل أعراض زيادة جرعة الكافيين الأرق، والغثيان، والصداع، وآلام الصدر، وتسارع نبضات القلب، والهلوسة، وصعوبة التنفس، وفقدان التحكم بالعضلات.

الحدّ من استهلاك الكحول

أوضح الموقع الإلكتروني لـ"Cleveland Clinic" في أمريكا، أن الإفراط في شرب البيرة أو النبيذ قد يساهم في حرمان جسم الإنسان من العناصر الغذائية، والتسبب بحالة من الاضطراب في دورة النوم.