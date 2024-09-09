كيف تختار الحقيبة المدرسية المناسبة لطفلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظلّ العودة إلى المدارس، يميل الطفل عادة إلى اختيار حقيبة ظهر تحمل تصميم شخصيته الكرتونية المُفضّلة. ولكن، من الضروري أيضًا أن تكون مريحة وتمتاز بجودة عالية.

وأشار الحساب الرسمي لـ"عش بصحة"، وهو تابع لوزارة الصحة السعودية، عبر منصة "X"، إلى بعض السمات التي يجب أخذها في عين الاعتبار.

وتشمل ما يلي:

اختيار حقيبة بحزامين مبطنين للكتفين

عدم اختيار حقيبة بحزام كتف واحد

اختيار حقيبة وزنها أقل من 10% من وزن الطالب

اختيار حقيبة تحتوي على جيوب متعددة لتوزيع الوزن

وحثّت وزارة الصحة السعودية على ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان الطالب يعاني من آلام مستمرة في الظهر. وحذّرت من حمل الحقائب المدرسية الثقيلة لأنّها من أبرز أسباب الإصابة بتشوهات العمود الفقري.

وفي المقابل، يجب تخفيف الحمل الثقيل على الطالب، وأخذ الكتب المطلوبة فقط لكلّ يوم، وتنظيف الحقيبة وترتيبها بحسب الجدول الدراسي، مع ضرورة تعليم الطالب الطريقة الصحيحة لحمل الحقيبة المدرسية.

ولا تقتصر عملية تحضير الأطفال للدخول إلى المدارس على التسوّق لشراء الأدوات المنزلية والملابس الجديدة فحسب، بل تتضمن أيضًا الاعتناء بصحتهم واستعدادهم جسديًا لبدء عام دراسي جديد، وتشمل: