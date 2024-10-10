قد تكون علامة لإصابة أو حالة صحية محددة.. كيف تتخلص من آلام الرسغ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُعاني من تنميل أو وخز في الرسغين؟ أوضح الموقع الإلكتروني لـ"مجلس الصحة لدول مجلس التعاون" أن آلام الرسغ تُعتبر شكوى شائعة بين العديد من الأشخاص لعدّة أسباب.
ما أبرزها؟
- بعض الحالات الصحية مثل متلازمة النفق الرسغي والتكيسات العقدية
- التهاب المفاصل الروماتويدي
- النقرس
- الذئبة
- وقوع إصابات مثل كسر الرسغ، والتواء الرسغ، وتمزق الغضروف المفصلي، وخلع الرضفة، وهو العظم الذي يغطي الركبة
كيف يتم التعامل مع ألم الرسغ؟
- الأدوية مثل المسكنات ومضادات الالتهابات
- جلسات العلاج الطبيعي
- كمادات الحرارة أو الثلج
- قد يتطلب ألم الرسغ في بعض الحالات الخضوع لعملية جراحية
كيف يمكن تخفيف ألم الرسغ في المنزل؟
- وضع كمادات باردة
- تناول مسكنات الألم
- العلاجات الموضعية مثل كريمات العضلات
- تعديل الأنشطة لتجنب التسبب في الألم
- ارتداء دعامة للرسغ بهدف تقليل الحركة
متى يجب عليك زيارة الطبيب؟
ينصح الموقع الإلكتروني لـ"مجلس الصحة لدول مجلس التعاون" بزيارة الطبيب في حال كنت تُعاني مما يلي:
- ألم في الرسغ يمنعك من القيام بالأنشطة العادية
- الألم يزداد سوءاً أو يستمر في العودة
- لم يتحسن الألم بعد علاجه في المنزل لمدة أسبوعين
- تعاني من وخز أو فقدان للإحساس في يدك أو رسغك
- تعاني من مرض السكري
- تعاني من ألم في الرسغ مع ارتفاع في درجة الحرارة
- تورم أو تصلب الرسغ