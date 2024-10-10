قد تكون علامة لإصابة أو حالة صحية محددة.. كيف تتخلص من آلام الرسغ؟

نشر الخميس ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُعاني من تنميل أو وخز في الرسغين؟ أوضح الموقع الإلكتروني لـ"مجلس الصحة لدول مجلس التعاون" أن آلام الرسغ تُعتبر شكوى شائعة بين العديد من الأشخاص لعدّة أسباب.

ما أبرزها؟

بعض الحالات الصحية مثل متلازمة النفق الرسغي والتكيسات العقدية

التهاب المفاصل الروماتويدي

النقرس

الذئبة

وقوع إصابات مثل كسر الرسغ، والتواء الرسغ، وتمزق الغضروف المفصلي، وخلع الرضفة، وهو العظم الذي يغطي الركبة

كيف يتم التعامل مع ألم الرسغ؟

الأدوية مثل المسكنات ومضادات الالتهابات

جلسات العلاج الطبيعي

كمادات الحرارة أو الثلج

قد يتطلب ألم الرسغ في بعض الحالات الخضوع لعملية جراحية

كيف يمكن تخفيف ألم الرسغ في المنزل؟

وضع كمادات باردة

تناول مسكنات الألم

العلاجات الموضعية مثل كريمات العضلات

تعديل الأنشطة لتجنب التسبب في الألم

ارتداء دعامة للرسغ بهدف تقليل الحركة

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

ينصح الموقع الإلكتروني لـ"مجلس الصحة لدول مجلس التعاون" بزيارة الطبيب في حال كنت تُعاني مما يلي: