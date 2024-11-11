من بينها البروكلي والجزر.. 16 مصدرًا طبيعيًا لفيتامين "ك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر فيتامين "ك" أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون. ويلعب دورًا مهمًا في عملية تخثّر الدم، ومنع النزيف، والمساعدة بإلتئام الجروح، والحفاظ على صحة العظام.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"الهيئة العامة للغذاء والدواء" في السعودية أن حدوث نقص في فيتامين "ك" ليس أمرًا شائعًا كحال الفيتامينات الأخرى، بسبب قدرة الجسم على تخزينه. كما يتواجد بنسبة جيّدة في العديد من الأطعمة التي قد يتناولها الإنسان يوميًا.

مصادره الطبيعية

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا قائمة بـ16 مصدرًا طبيعيًا لفيتامين "ك". وتشمل ما يلي:

مسحوق "الناتو" أي "فول الصويا المُخمّر"

أوراق اللفت المسلوقة

السبانخ النيئة

الكرنب الأجعد النيء

البروكلي المطبوخة

الكاجو المحمص الجاف

فول الصويا المحمص

زيت فول الصويا

البامية النيئة

حبوب الصنوبر المجفف

التوت الأزرق

عصير الرمان

صدور الدجاج المشوية

العنب

زيت الزيتون

الجزر

الأطفال حديثي الولادة ونقص فيتامين "ك"

يُعتبر الأطفال حديثي الولادة من الفئة الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين "ك"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"الهيئة العامة للغذاء والدواء" في السعودية.

ويولد الرضع بكمية قليلة من فيتامين "ك" في أجسامهم، ما يستدعي تزويدهم بجرعة محددة من الفيتامين عند الولادة، تجنبًا لحدوث أي نزيف.

حاجة الجسم اليومية من فيتامين "ك"

الرجال: 120 ميكروغرامًا

النساء: 90 ميكروغرامًا

الحوامل: 90 ميكروغرامًا

المرضعات: 90 ميكروغرامًا

كن حذرًا

حذّر الموقع الإلكتروني الرسمي "Medline Plus" في أمريكا بشأن كمية فيتامين "ك" التي تحصل عليها إذا كنت تتناول مميعات الدم. وحذّر أيضًا بشأن استهلاك مُكمّلات فيتامين "هـ" لأنها يمكن أن تتداخل مع كيفية عمل فيتامين "ك" في الجسم.

لذلك، من الضروري سؤال مقدم الرعاية الخاص بك قبل الحصول على أي من هذه الفيتامينات.

أهمية الفيتامينات والمعادن

يحصل غالبية الأشخاص على جميع الفيتامينات والمعادن من خلال اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن. وتكمن أهمية الفيتامينات والمعادن بشكل أساسي فيما يلي: