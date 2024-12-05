أنواع مرض السكري.. كيف تختلف وأي منها الأكثر شيوعاً؟

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر داء السكري حالة صحية سببها وجود الكثير من السكر في الدم، حيث يواجه مريض السكري صعوبة في تحويل الجلوكوز (وهو نوع من السكر) إلى طاقة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويتم التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم عادةً عن طريق هرمون يُسمى الإنسولين.

وأشار موقع "healthdirect" الأسترالي إلى أن مرض السكري يحدث عندما لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية من الإنسولين، أو عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الإنسولين بسبب مقاومته له.

ما هي أنواع مرض السكري؟

مرض السكري من النوع 1 مرض السكري من النوع 2 سكري الحمل، والذي يحدث عندما تعاني المرأة من ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الحمل مرحلة ما قبل السكري، حيث تكون مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من الطبيعي، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص مرض السكري

ما هو مرض السكري من النوع 1؟

يحدث مرض السكري عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم، والذي يُسمى أيضًا نسبة السكر في الدم، مرتفعًا جدًا. ويُعتبر الجلوكوز في الدم المصدر الرئيسي للطاقة، ويأتي بشكل رئيسي من الطعام الذي يتناوله الشخص.

ووفقًا لموقع المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، يساعد الإنسولين، وهو الهرمون الذي يفرزه البنكرياس، الجلوكوز الموجود بالدم في الوصول إلى الخلايا لاستخدامه في الطاقة. ويعمل هرمون الجلوكاجون مع الإنسولين للسيطرة على مستويات الجلوكوز في الدم.

ما هو مرض السكري من النوع 2؟

يُعتبر النوع الأكثر شيوعًا من مرض السكري، ويحدث عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم مرتفعًا جدًا، حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من الإنسولين أو لا يحسن استخدامه جيداً. فيبقى الكثير من الجلوكوز في الدم، ولا يصل ما يكفي إلى خلايا الجسم.

ما هو سكري الحمل؟

سكري الحمل هو نوع من مرض السكري الذي يتطور أثناء الحمل، مما يعتبر غير صحي للأم والطفل على حد سواء. وعادة ما يتم تشخيص سكري الحمل في الأسابيع 24 إلى 28 من الحمل، ويمكن حماية صحة الأم والطفل من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور في حال ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم للسيطرة عليها.

ما هي مقدمات مرض السكري؟

تشير الإصابة بمقدمات السكري إلى أن مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من الطبيعي، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتشخيص الإصابة بمرض السكري.

وتحدث مقدمات السكري عادة عند الأشخاص الذين لديهم بالفعل بعض مقاومة الإنسولين أو الذين لا تنتج خلايا بيتا في البنكرياس لديهم ما يكفي من الإنسولين للحفاظ على نسبة الجلوكوز بالدم في المعدل الطبيعي.

ومن دون كمية كافية من الإنسولين، يبقى الجلوكوز الزائد في مجرى الدم بدلاً من دخول الخلايا. ومع مرور الوقت، يمكن أن تتحوّل مقدمات السكري إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.