أنواع مرض السكري.. كيف تختلف وأي منها الأكثر شيوعاً؟

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.أنواع مرض السكري.. كيف تختلف وأي منها الأكثر شيوعاً؟ - CNN Arabic

أنواع مرض السكري.. كيف تختلف وأي منها الأكثر شيوعاً؟

علوم وصحة
نشر
3 دقائق قراءة
أنواع مرض السكري: كيف تختلف وأي منها الأكثر شيوعاً؟
أنواع مرض السكري: كيف تختلف وأي منها الأكثر شيوعاً؟Credit: NOAH SEELAM

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر داء السكري حالة صحية سببها وجود الكثير من السكر في الدم، حيث يواجه مريض السكري صعوبة في تحويل الجلوكوز (وهو نوع من السكر) إلى طاقة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويتم التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم عادةً عن طريق هرمون يُسمى الإنسولين. 

وأشار موقع "healthdirect" الأسترالي إلى أن مرض السكري يحدث عندما لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية من الإنسولين، أو عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الإنسولين بسبب مقاومته له.

ما هي أنواع مرض السكري؟

  1. مرض السكري من النوع 1
  2. مرض السكري من النوع 2
  3. سكري الحمل، والذي يحدث عندما تعاني المرأة من ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الحمل
  4. مرحلة ما قبل السكري، حيث تكون مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من الطبيعي، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص مرض السكري

ما هو مرض السكري من النوع 1؟

يحدث مرض السكري عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم، والذي يُسمى أيضًا نسبة السكر في الدم، مرتفعًا جدًا. ويُعتبر الجلوكوز في الدم المصدر الرئيسي للطاقة، ويأتي بشكل رئيسي من الطعام الذي يتناوله الشخص. 

ووفقًا لموقع المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، يساعد الإنسولين، وهو الهرمون الذي يفرزه البنكرياس، الجلوكوز الموجود بالدم في الوصول إلى الخلايا لاستخدامه في الطاقة. ويعمل هرمون الجلوكاجون مع الإنسولين للسيطرة على مستويات الجلوكوز في الدم.

ما هو مرض السكري من النوع 2؟

يُعتبر النوع الأكثر شيوعًا من مرض السكري، ويحدث عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم مرتفعًا جدًا، حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من الإنسولين أو لا يحسن استخدامه جيداً. فيبقى الكثير من الجلوكوز في الدم، ولا يصل ما يكفي إلى خلايا الجسم.

ما هو سكري الحمل؟

سكري الحمل هو نوع من مرض السكري الذي يتطور أثناء الحمل، مما يعتبر غير صحي للأم والطفل على حد سواء. وعادة ما يتم تشخيص سكري الحمل في الأسابيع 24 إلى 28 من الحمل، ويمكن حماية صحة الأم والطفل من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور في حال ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم للسيطرة عليها.

ما هي مقدمات مرض السكري؟

تشير الإصابة بمقدمات السكري إلى أن مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من الطبيعي، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتشخيص الإصابة بمرض السكري. 

وتحدث مقدمات السكري عادة عند الأشخاص الذين لديهم بالفعل بعض مقاومة الإنسولين أو الذين لا تنتج خلايا بيتا في البنكرياس لديهم ما يكفي من الإنسولين للحفاظ على نسبة الجلوكوز بالدم في المعدل الطبيعي. 

ومن دون كمية كافية من الإنسولين، يبقى الجلوكوز الزائد في مجرى الدم بدلاً من دخول الخلايا. ومع مرور الوقت، يمكن أن تتحوّل مقدمات السكري إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.