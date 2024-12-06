هل الشموع المُعطّرة ضارّة بصحتك؟

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.هل الشموع المُعطّرة ضارّة بصحتك؟ - CNN Arabic

هل الشموع المُعطّرة ضارّة بصحتك؟

علوم وصحة
نشر
5 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترتبط الشموع عادة بالرومانسية واللحظات الحميمة، لكنّها في الواقع يمكن أن تُلحق ضررًا بصحتنا، بسبب ما تولّده من تفاعلات كيميائية بمجرد إشعالها.

لذلك، نسمع في الكثير من الأحيان عن إصدارات شمع الصويا أو شمع العسل كبدائل طبيعية لخيارات الشمع التقليدية.. فهل هي حقًا "أكثر صحة" أو "غير سامة" كما يتم الترويج لها؟

قد يهمك أيضاً

شموع وصور ومزهريات.. صيحة لتزيين الثلاجات تثير الجدل عبر الإنترنت

أوضحت الرابطة الوطنية للشموع أن الشموع المصنوعة من "البارافين"، وهو منتج ثانوي رخيص للبترول، هي الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، هناك دراسات قليلة حول انبعاثات الشموع أو آثارها المحتملة على صحة الإنسان.

وقالت طبيبة أمراض الرئة، سوبيا فاروق، إنه لا يوجد استنتاج عام بأن شموع "البارافين" مُضرّة أو غير مُضرّة. ولكنّ مخاطرها قد تعتمد على نوع الشمعة، وجودتها، وعدد مرّات حرقها، وحالتك الصحيّة، وغيرها.

ما الذي يُقدّمه علم الشموع؟

تُطلق الشموع عند اشتعالها مركبات عضوية متطايرة، تتبخّر بسرعة وبسهولة في الهواء في درجة حرارة الغرفة، بحسب ما قاله أريفول حاق، وهو طبيب باحث في مستشفى "يانان"، التابع لجامعة "كونمينغ" الطبية في الصين، عبر البريد الإلكتروني.

تنبعث هذه المركبات بشكل شائع من الدهانات، ومنتجات التنظيف، ومستحضرات التجميل، ومُعطّرات الجو، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تكون ضارّة بحدّ ذاتها أو تُشكّل ملوثات في الهواء بمجرد تفاعلها مع الغازات الأخرى.

قد يهمك أيضاً

إلتهاب الرئة.. ما أنواعه وأعراضه وطرق علاجه؟

ويُعدّ "التولين"، وهو سائل متبخر شفاف ويتواجد بشكل طبيعي في النفط الخام، أحد المركبات العضوية المُتطايرة التي غالبًا ما تنبعث من الشموع.

وتم تسجيله كمادة سامة بحدود تعرّض محدودة من قبل بعض الهيئات التنظيمية، بما في ذلك وكالة حماية البيئة الأمريكية، والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وإدارة السلامة والصحة المهنية.

وأوضح حاق أن "التولين" يرتبط بالدوار والصداع وآثار أكثر خطورة عند التعرض له لفترة طويلة.

وأضاف أن البنزين هو مركب عضوي متطاير آخر تطلقه شموع "البارافين". وارتبط التعرّض طويل الأمد، لهذه المادة الكيميائية، باضطرابات الدم مثل سرطان الدم. وعند استنشاقه، يمكن أن يكون سببًا في تهيّج الجهاز التنفسي.

وقالت الدكتورة سارة إيفانز، وهي أستاذة مساعدة في الطب البيئي وعلوم المناخ في مدرسة طب ماونت سيناي، عبر البريد الإلكتروني: "قيّمت العديد من الدراسات انبعاثات الشموع في ظلّ ظروف خاضعة للرقابة، وكذلك في المنازل، وأظهرت أن حرق الشموع يساهم في رداءة جودة الهواء، ويزيد من خطر استنشاق المواد الكيميائية المثيرة للقلق".

وغالبًا ما تُعتبر الشموع المصنوعة من شمع الصويا أو شمع العسل أكثر صحة. لكن أوضحت إيفانز أن أي شيء يتم إشعاله، ستنبعث منه جسيمات أو مواد كيميائية ضارّة.

وأضافت أن شمع "البارافين" عادة ما يكون الأكثر تلويثًا للهواء.

قد يهمك أيضاً

دراسة: مواد كيميائية مرتبطة بسرطان الثدي موجودة في مأكولاتنا

طرق لتعطير منزلك بشكل أكثر أمانًا

أوضحت إيفانز أن بعض المواد الكيميائية المُنبعثة من الشموع قد تخرج من الجسم بسرعة، بينما تتراكم مواد أخرى مع مرور الوقت. وفي المجمل، هناك أدّلة كافية على أن إشعال الشموع بالمنزل قد يكون ضارًا بالصحة.

ويجب على الأفراد المُعرّضين للخطر بشكل خاص اتخاذ إجراءات السلامة في عين الاعتبار، ومن بينهم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، مثل الربو، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وأشار حاق إلى أن نصيحة إيفانز تنطبق على الشموع المُعطرّة بالزيوت الأساسية، حيث يعتبرها بعض الأشخاص غير ضارّة، لكنّ يمكن أن يتغيّر تركيبها الكيميائي بمجرد إشعالها.

وإذا كنت ترغب بالاستمرار في استخدام الشموع، يُقدّم الخبراء بعض النصائح حول كيفية تقليل أي مخاطر صحية محتملة:

  • اختر الشموع التي تحمل علامة شمع الصويا أو شمع العسل بنسبة 100%
  • تأكّد أن الشمعة خالية من الفتائل المصنوعة من المعادن، بما في ذلك الرصاص أو الزنك
  • تجنب الشموع المصبوغة
  • قم بتغطية الشموع عندما لا تكون قيد الاستخدام
  • احرق الشموع في منطقة جيدة التهوية لتقليل تلوث الهواء الداخلي
  • تجنب الشموع منخفضة الجودة
  • أطفئ الشموع التي ينبعث منها دخان أسود كثيف
  • تجنب حرق الشموع بالقرب من الأطفال، أو الحوامل، أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.