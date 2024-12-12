كيف تُساعد أحماض الأوميغا 3 في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية؟

نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتواجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في مصادر نباتية وبحرية، لكن تلك الموجودة في الأسماك هي الأكثر فائدة لصحة الجسم.

وأشارت الأبحاث، بحسب موقع "betterhealth" الأسترالي، إلى أن الاستهلاك المنتظم للأسماك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض واضطرابات مختلفة، ومنها:

الربو: قد يكون الأطفال الذين يتناولون الأسماك أقل عرضة للإصابة بالربو . الدماغ: يمكن للأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية أن تساهم في صحة أنسجة المخ . أمراض القلب والأوعية الدموية : تناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق تقليل جلطات الدم والالتهابات، وتحسين مرونة الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وخفض الدهون الثلاثية في الدم، وزيادة نسبة الكوليسترول "الجيد". الخرف: قد يكون كبار السن الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أقل عرضة للإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر . مرض السكري: قد تساعد الأسماك مرضى السكري على التحكم في مستويات السكر في الدم . البصر: يتمتع الأطفال الذين تتناول أمهاتهم الأسماك خلال فترة الرضاعة ببصر أفضل، وقد يعود ذلك إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تنتقل عبر الحليب. الحالات الالتهابية: الاستهلاك المنتظم للأسماك قد يخفف من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، والصدفية، وأمراض المناعة الذاتية . الولادة المبكرة: تناول الأسماك أثناء الحمل قد يساعد في تقليل خطر ولادة طفل سابق لأوانه.

فوائد الأوميغا 3 :

أشار موقع medlineplus" " التابع لمكتبة الطب الوطنية في أمريكا إلى أن أحماض الأوميغا 3، تُعتبر مفيدة للقلب والأوعية الدموية بعدة طرق، ومنها:

تقليل من الدهون الثلاثية

تقليل خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب

إبطاء تراكم اللويحات، وهي مادة تتكون من الدهون، والكوليسترول، والكالسيوم، والتي تؤدي إلى تصلب الشرايين وانسدادها .

إبطاء المساعدة في خفض ضغط الدم قليلاً .

وأوضح medlineplus"" أن هذه الدهون الصحية قد تساعد أيضًا في علاج السرطان، والاكتئاب، والالتهابات، واضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه. ولا يزال خبراء الصحة يكتشفون جميع الفوائد المحتملة لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بتناول حصتين على الأقل أسبوعيًا من الأسماك الغنية بالأوميغا 3. وتشمل الأسماك الزيتية الغنية بالأوميجا 3:

أسماك السلمون

أسماك أسماك الماكريل

أسماك أسماك التونة البكورة

أسماك أسماك السلمون المرقط

أسماك أسماك السردين

وتشمل المصادر النباتية للأوميغا 3:

بذور الكتان المطحونة وزيت بذور الكتان

الجوز

بذور الشيا

زيت الكانولا وزيت الصويا

فول الصويا والتوفو

أما إذا كان الشخص يُعاني بالفعل من أمراض القلب أو ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، فقد يكون من المفيد تناول كميات أكبر من أحماض أوميجا 3 الدهنية. ويمكن تناول مكملات زيت السمك بعد استشارة الطبيب المختص إذا كانت كمية الأوميغا 3 التي يحصل عليها الجسم من خلال الطعام غير كافية.