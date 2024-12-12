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دراسة: بعض مصادر السكر المضاف تزيد من خطر الإصابة بالأمراض

علوم وصحة
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Credit: Photo illustration by Dan Kitwood/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينت دراسة جديدة، أن نوع الحلوى السكرية التي تتناولها قد تؤثر على صحتك بشكلٍ مختلف. 

وقالت سوزان جانزي، المؤلفة الرئيسية للدراسة، وطالبة دكتوراه بعلم الأوبئة التغذوية في جامعة لوند بالسويد، إنّ المشروبات السكرية ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية مقارنة بالحلويات مثل المخبوزات.

واستطلعت الدراسة، التي نُشرت الإثنين في مجلة "Frontiers in Public Health"، نحو 70 ألف رجل وامرأة سويديين حول نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم بين عامي 1997 و2009، حيث جُمعت حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، من بينها السكتات الدماغية، والنوبات القلبية، وقصور القلب، من السجلات الصحية الوطنية حتى عام 2019.

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وأفادت الدراسة أنّ الباحثين راقبوا استهلاك السكر في ثلاث فئات: المشروبات السكرية، والحلويات مثل المعجنات، والإضافات مثل العسل أو السكر المضاف لمشروبات الشاي أو القهوة.

وقالت جانزي إن استهلاك المشروبات السكرية (جميع المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة غير المعصورة من الفاكهة) كان مرتبطًا بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالأفراد الذين تناولوا المزيد من الحلويات المخبوزة، لكن المدهش أنّ المشاركين الذين تناولوا أقل كمية من السكر لم ينته بهم الأمر بخطر أقل للإصابة بأمراض القلب.

هل عدم تناول السكر أسوأ حقًا؟

ولفتت جانزي إلى أنه من المهم ملاحظة أنّ الدراسة اعتمدت على الملاحظة، ما يعني أنه في حين وجد الباحثون ارتباطات، لا يمكنهم الجزم بأنّ الطرق التي تناول بها الناس السكر تسببت بمعدلات مختلفة من أمراض القلب.

وأضافت أنهم قاموا بتعديل العوامل الأخرى التي قد تؤثر أيضًا على الارتباط، مثل العمر، والجنس، والكحول، والتدخين، ومستوى التمرين، ومؤشر كتلة الجسم. لكن قد تكون هناك عوامل أخرى لم يأخذوها في عين الاعتبار بتحليلهم.

وقال الدكتور روبرت إيكل، أستاذ الطب الفخري بالحرم الطبي في جامعة كولورادو أنشوتز، والرئيس السابق لجمعية القلب الأمريكية، إنّ النتائج محدودة أيضًا بالسكان الذين تمّت دراستهم، وهم في الأساس من أصل أوروبي.

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وأوضحت جانزي أن العوامل الخارجية قد تكون وراء الارتباط بين انخفاض تناول السكر المضاف وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث لا توجد آليات بيولوجية لتفسير ذلك.

وأضافت: "تتلخص إحدى النظريات في أن الأشخاص الذين يتناولون كمية قليلة جدًا من السكر قد يستبدلون السكر بأطعمة أو مغذيات غير صحية أخرى".

وقالت جانزي إنه يمكن أيضًا أن يحدوا من استهلاكهم للسكر إلى مستويات منخفضة للغاية بسبب حالة صحية موجودة، أو أنهم يتبعون أنظمة غذائية مقيدة للغاية بشكل عام لا توفر جميع العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجون إليها.

وأشارت إلى تقليد اجتماعي سويدي يسمى "فيكا"، حيث يجتمع الناس لتناول القهوة والمعجنات.

وقالت جانزي: "هذه الممارسة متأصلة في المجتمع السويدي لدرجة أن العديد من أماكن العمل لديها فترات راحة ’فيكا‘ مجدولة يوميًا. يمكن أن يرتبط استهلاك الحلوى أثناء هذه التفاعلات الاجتماعية ارتباطًا وثيقًا بالعلاقات الاجتماعية، التي ارتبطت سابقًا بصحة القلب والأوعية الدموية". 

لكنها رأت أنّ العلاقة بين انخفاض السكر وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تحتاج إلى مزيد من الدراسة.

لماذا يكون شرب السكر أسوأ؟

قالت جانزي إن هناك بعض النظريات البيولوجية وراء سبب ارتباط المشروبات السكرية بأمراض القلب، بشكل أكبر من المعجنات.

وأوضحت أنه "يتم امتصاص السكريات السائلة بشكل أسرع في الجهاز الهضمي لأنها لا تتطلب عمليات التحلل ذاتها مثل الأطعمة الصلبة. غالبًا ما تكون السكريات الصلبة جزءًا من الأطعمة التي تحتوي على مغذيات أخرى مثل الألياف، والبروتينات، والدهون".

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ووفقًا لما وصفته جانزي، فإن هذه العناصر الغذائية تبطّئ عملية الهضم، ما يعني إطلاقًا تدريجيًا للسكر في مجرى الدم.

وأضافت أنه في حين أنّ الدهون، والألياف، والبروتينات الموجودة في الأطعمة الصلبة تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، فإن السكريات السائلة غالبًا ليس لها هذا التأثير، ما قد يؤدي إلى اختلال الشهية واستهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

وتابعت جانزي: "تتعدّد مصادر السكريات المضافة أيضًا وفق أنماط استهلاكها، ما قد يفسر بشكل أكبر سبب ارتباطها بشكل مختلف بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

سكر أقل عبر مشروبات غازية أقل

أشارت الدراسة إلى أنك لست بحاجة إلى التوقف عن تناول السكر للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح إيكل: "نحن جميعًا نستمتع بالحلوى. ألا يجب أن نتناول كعكة عيد الميلاد والآيس كريم عندما يحتفل أطفالنا بعيد ميلادهم"؟

لكنه لفت إلى أنّ غالبية الأمريكيين ربما يستهلكون الكثير من السكر المضاف، والمشروبات المحلاة هي العنصر الأمثل للتقليل من استهلاكها.

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توصي جمعية القلب الأميركية بعدم تناول أكثر من 6 ملاعق صغيرة من السكر المضاف يوميًا للنساء، و9 للرجال.

وقد يعني التخفيض المستدام اتخاذ خطوات لتقليل السكر بدلاً من التوقف المفاجئ عن استهلاكه.

وقالت أخصائية التغذية ليزا دراير: "قلل من تناولك السكر بمقدار حصة واحدة، حتى تصل إلى مشروب واحد يوميًا. ثم حاول تناول مشروب واحد كل يومين حتى تتمكن من التخلص التدريجي من المشروبات الغازية تمامًا".

وأضافت: "يمكن أن يساعدك التناوب في تناول المياه الغازية/ الفوارة على تقليل تناولك للسكر. وفي النهاية يمكنك استبدال المشروبات الغازية بالمياه الغازية أو الفوارة إذا كنت تتوق إلى المشروبات الغازية".

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