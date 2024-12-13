زيت النعناع العطري.. سلاح طبيعي لمكافحة التعب والتوتر

نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعيدًا عن كونه يتمتع بفائدة صحيّة رائعة للجسم، هل تعلم أن زيت النعناع الفلفلي هو سلاح طبيعي لمكافحة التعب والتوتر؟

أوضح المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية في أمريكا أن الزيت العطري مستخلص من الأجزاء المزهرة وأوراق نبات النعناع، حيث يمتاز برائحة قوية ومميزة.

ويُساعد بدوره في تحقيق عدد من الفوائد الصحية، وفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

ما أبرزها؟

تخفيف الصداع

محاربة التعب

تحسين المزاج

دعم الذاكرة

وأضاف الموقع الإلكتروني الرسمي "GovInfo" في أمريكا أن زيت النعناع الفلفلي يُستخدم أيضًا في علاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحيّة، من بينها:

الغثيان

نزلات البرد

آلام العضلات والأعصاب

حالات المعدة والأمعاء، مثل متلازمة القولون العصبي ( IBS )

كيف تستخدمه؟

يمكن تناول زيت النعناع العطري بجرعات صغيرة جدًا تأتي بشكل كبسولات أو سائل. ويمكن أيضًا تخفيفه بزيت آخر، وتطبيقه على الجلد.

فوائد أخرى

أضاف المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية في أمريكا، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن النعناع الفلفلي معروف بخصائصه الطبية منذ آلاف السنين.

ويُظهر بدوره خصائص مُضادّة للميكروبات، والالتهابات، والسرطان، والشيخوخة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

وقد يكون فعّالًا في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي المختلفة، مثل الإمساك، والقيء، وحصوات المرارة.

الزيوت العطرية

تتمتّع الزيوت العطرية بشكل عام بعدد من الفوائد الصحيّة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

وتشمل ما يلي:

تحسين الحالة المزاجية

تحسين الأداء الوظيفي من خلال تقليل التوتر وزيادة الانتباه

تحسين النوم

تخفيف الالتهابات

تخفيف الغثيان

تخفيف الصداع

كيف تستخدمها؟

انشر رائحتها

يمكن خلط الزيوت العطرية مع الماء في جهاز خاص لنثر جزيئات الزيت الصغيرة في أرجاء الغرفة حتى تتمكن من استنشاقها.

قم بدهن الزيت مباشرة على بشرتك

تستطيع أيضًا وضع الزيوت العطرية على بشرتك، حتى يقوم الجسم بامتصاصها مباشرة.

تناول الزيوت العطرية على شكل مكملات غذائية

يتناول بعض الأشخاص الزيوت العطرية على شكل مُكمّلات غذائية. ويمكن وضع قطرة أو قطرتين على اللسان، أو حتى تضمينها في كوب الشاي.