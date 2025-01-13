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أفضل 14 منتجًا للشعر الرمادي بحسب مصففي الشعر

علوم وصحة
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أفضل 14 منتج للشعر الرمادي بحسب مصففي الشعر
أفضل 14 منتج للشعر الرمادي بحسب مصففي الشعرCredit: Sophie Shaw/CNN Underscored

ملاحظة: تم إنشاء هذا المحتوى من قبل فريق محرري CNN Underscored الذين يعملون بشكل مستقل عن غرفة الأخبار في CNN. عُدلت هذه النسخة لتناسب السوق المحلي في البلاد العربية. هذا المحتوى ليس بغرض الترويج لأي منتج.

سواء كان شعرك مزيجاً من الخصلات البيضاء والسوداء، أو بلاتينية اللون أو كانت لديك فروة بيضاء اللون، فمن المؤكد أن روتين العناية بالشعر الخاص بك يحتاج لمنتجات خاصة بالشعر الرمادي. 

في الواقع، إن اعتماد اللون الرمادي لا يعني تغيرًا في اللون فحسب، بل يأتي أيضًا مع تغيرات في نسيج الشعر وصحته. 

يميل الشعر الرمادي إلى أن يكون أكثر جفافًا وخشونة من ألوان الشعر الطبيعية الأخرى وفقًا للخبراء الذين التقت بهم CNN، وهما اثنان من مصففي الشعر المحترفين، وطبيب مختص في الأمراض الجلدية. 

كيف تحافظين على مظهر شعرك الرمادي الرائع؟

يقول روجيريو كافالكانتي، وهو مصفف شعر وصاحب صالون Second Floor في مدينة نيويورك الأمريكية: "يمكن أن يصبح الشعر الرمادي هشًا بسرعة لأنه يفقد الزيوت الطبيعية والصبغة، لذلك يميل إلى الجفاف، والتعرض إلى التلف بشكل أكبر".

بهدف الحفاظ على شعر رمادي صحي وقوي، هناك بعض المنتجات الرئيسية التي يجب دمجها في روتين العناية بالشعر. ونظرًا لأن الجفاف هو مشكلة شائعة تصيب الشعر الرمادي، يوصي الخبراء بالتركيز على الترطيب باستخدام الشامبو والبلسم المرطب، بالإضافة إلى البلسم الذي يترك على الشعر وزيوت الشعر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشامبو الأرجواني يمكن أن يساعد في الحفاظ على مظهر الشعر الرمادي نابضًا بالحياة. 

مثل الشعر الأشقر، يمكن أن يميل الشعر الرمادي إلى درجات من اللون الأصفر أو النحاسي مما يجعله باهتًا. ويوضح الدكتور عمر إبراهيم، طبيب الأمراض الجلدية في مركز شيكاغو لجراحة التجميل والأمراض الجلدية أنه "يمكن للشامبو الأرجواني أن يُساعد في تحييد درجات اللون الصفراء التي تظهر غالبًا في الشعر الرمادي أو الأبيض، مما يجعله يبدو مشرقًا ومنتعشًا". 

كذلك هناك منتجات باللون الأرجواني تترك على الشعر وتوفر صبغة خفيفة اللون للتخلص من الاصفرار خلال الفترة بين أيام غسله.

وتُعتبر الحماية من الحرارة مهمة لجميع أنواع الشعر، وخاصة الشعر الرمادي. وتقول مصففة الشعر ماري نينو المقيمة في مدينة نيويورك: "نظرًا لأن الشعر الرمادي أكثر هشاشة، فإن استخدام المواد الواقية من الحرارة أثناء التصفيف أمر بالغ الأهمية لمنع الضرر والحفاظ على صحة الشعر ولمعانه". 

أفضل المستحضرات للعناية بالشعر الرمادي
أفضل المستحضرات للعناية بالشعر الرماديCredit: Andreas Rentz

أما بالنسبة للمكونات المحددة، يقول الخبراء إنه يجب البحث عن تركيبات مغذية تتضمن ما يلي:

  • زيت الأرغان: يتبوأ رأس القائمة الموصى بها من قبل الخبراء، وهو غني بفيتامينوالأحماض الدهنية.
  • زيت الجوجوبا: يقول كل من نينو وإبراهيم إن زيت الجوجوبا يحاكي زيوت فروة الرأس الطبيعية، مما يعني أنه يمكن ترطيب الشعر وفروة الرأس من دون إرهاق الشعر.
  • زيت جوز الهند: غني بالمغذيات، و"يخترق جذع الشعرة لترطيبها وتقليل فقدان البروتين".
  • زيوت أخرى غنية بالأوميجا: يوضح كافالكانتي أن الأحماض الدهنية الموجودة في الزيوت الطبيعية الغنية بالأوميجا تساعد على تعزيز قوة الشعر، ونعومته، ولمعانه. وتشمل أنواع هذه الزيوت: زيت المارولا، وزيت بذور دوار الشمس، وزيت بذور المكاديميا، وغيرها.
  • الكيراتين: عبارة عن بروتين يمنح القوة للشعر والأظافر، كما يساعد الكيراتين المتحلل في منتجات الشعر على تقوية الشعر التالف وإصلاحه.
  • حمض الهيالورونيك: أحد مكونات العناية بالبشرة والموجود أيضًا في منتجات العناية بالشعر، ويساعد في الاحتفاظ بالرطوبة في الشعر.
  • الجلسرين: عنصر ترطيب آخر للعناية بالبشرة والشعر
طريقة العناية بالشعر الرمادي والبلاتين
طريقة العناية بالشعر الرمادي والبلاتينCredit: Dimitrios Kambouris

ويشير إبراهيم أيضًا إلى أن هناك عنصرين يجب تجنبهما، أي المنتجات التي تتضمن الكبريتات والكحول، لأنها تؤثر على رطوبة الشعر.

أفضل المستحضرات للشعر الرمادي

  1. شامبو لوريال بروفيسيونال سيلفر البنفسجي المضاد للنحاس
  2. شامبو للشعر الفضي من ماركة دافينس الكيميك
  3. بخاخ معالجة يترك على الشعر La Blonde Purple من ماركة IGK
  4. بخاخ هاسك للعناية بالشعر الأشقر 5 في 1
  5. شامبو بيوتوب بروفيشنال 700 كيراتين + كالي للشعر التالف
  6. قناع الشعر بيوتوب بروفيشنال 911 بالكينوا
  7. ملمع الشعر من ماركة أواي بيوتي
  8. شامبو ألفابارف ميلانو سيمي دي لينو دايموند المضيء
  9. بلسم ألفابارف ميلانو سيمي دي لينو المرطب والمغذي الذي يترك على الشعر
  10. مزيج زيت الأرغان من بيوتي باتيرن
  11. بلسم منعم من مجموعة Keratin Smooth 
  12. زيت الشعر المغذي من أوريبي جولد لوست
  13. بلسم يترك على الشعر من بيوتي باتيرن
  14. زيت الشعر المعالج باللون الأرجواني من Moroccanoil

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