أفضل 14 منتجًا للشعر الرمادي بحسب مصففي الشعر

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سواء كان شعرك مزيجاً من الخصلات البيضاء والسوداء، أو بلاتينية اللون أو كانت لديك فروة بيضاء اللون، فمن المؤكد أن روتين العناية بالشعر الخاص بك يحتاج لمنتجات خاصة بالشعر الرمادي.

في الواقع، إن اعتماد اللون الرمادي لا يعني تغيرًا في اللون فحسب، بل يأتي أيضًا مع تغيرات في نسيج الشعر وصحته.

يميل الشعر الرمادي إلى أن يكون أكثر جفافًا وخشونة من ألوان الشعر الطبيعية الأخرى وفقًا للخبراء الذين التقت بهم CNN، وهما اثنان من مصففي الشعر المحترفين، وطبيب مختص في الأمراض الجلدية.

كيف تحافظين على مظهر شعرك الرمادي الرائع؟

يقول روجيريو كافالكانتي، وهو مصفف شعر وصاحب صالون Second Floor في مدينة نيويورك الأمريكية: "يمكن أن يصبح الشعر الرمادي هشًا بسرعة لأنه يفقد الزيوت الطبيعية والصبغة، لذلك يميل إلى الجفاف، والتعرض إلى التلف بشكل أكبر".

بهدف الحفاظ على شعر رمادي صحي وقوي، هناك بعض المنتجات الرئيسية التي يجب دمجها في روتين العناية بالشعر. ونظرًا لأن الجفاف هو مشكلة شائعة تصيب الشعر الرمادي، يوصي الخبراء بالتركيز على الترطيب باستخدام الشامبو والبلسم المرطب، بالإضافة إلى البلسم الذي يترك على الشعر وزيوت الشعر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشامبو الأرجواني يمكن أن يساعد في الحفاظ على مظهر الشعر الرمادي نابضًا بالحياة.

مثل الشعر الأشقر، يمكن أن يميل الشعر الرمادي إلى درجات من اللون الأصفر أو النحاسي مما يجعله باهتًا. ويوضح الدكتور عمر إبراهيم، طبيب الأمراض الجلدية في مركز شيكاغو لجراحة التجميل والأمراض الجلدية أنه "يمكن للشامبو الأرجواني أن يُساعد في تحييد درجات اللون الصفراء التي تظهر غالبًا في الشعر الرمادي أو الأبيض، مما يجعله يبدو مشرقًا ومنتعشًا".

كذلك هناك منتجات باللون الأرجواني تترك على الشعر وتوفر صبغة خفيفة اللون للتخلص من الاصفرار خلال الفترة بين أيام غسله.

وتُعتبر الحماية من الحرارة مهمة لجميع أنواع الشعر، وخاصة الشعر الرمادي. وتقول مصففة الشعر ماري نينو المقيمة في مدينة نيويورك: "نظرًا لأن الشعر الرمادي أكثر هشاشة، فإن استخدام المواد الواقية من الحرارة أثناء التصفيف أمر بالغ الأهمية لمنع الضرر والحفاظ على صحة الشعر ولمعانه".

أفضل المستحضرات للعناية بالشعر الرمادي Credit: Andreas Rentz

أما بالنسبة للمكونات المحددة، يقول الخبراء إنه يجب البحث عن تركيبات مغذية تتضمن ما يلي:

زيت الأرغان: يتبوأ رأس القائمة الموصى بها من قبل الخبراء، وهو غني بفيتامين E والأحماض الدهنية .

زيت الجوجوبا: يقول كل من نينو وإبراهيم إن زيت الجوجوبا يحاكي زيوت فروة الرأس الطبيعية، مما يعني أنه يمكن ترطيب الشعر وفروة الرأس من دون إرهاق الشعر .

زيت جوز الهند : غني بالمغذيات، و"يخترق جذع الشعرة لترطيبها وتقليل فقدان البروتين".

زيوت أخرى غنية بالأوميجا: يوضح كافالكانتي أن الأحماض الدهنية الموجودة في الزيوت الطبيعية الغنية بالأوميجا تساعد على تعزيز قوة الشعر، ونعومته، ولمعانه. وتشمل أنواع هذه الزيوت: زيت المارولا، وزيت بذور دوار الشمس، وزيت بذور المكاديميا، وغيرها .

الكيراتين: عبارة عن بروتين يمنح القوة للشعر والأظافر، كما يساعد الكيراتين المتحلل في منتجات الشعر على تقوية الشعر التالف وإصلاحه.

حمض الهيالورونيك: أحد مكونات العناية بالبشرة والموجود أيضًا في منتجات العناية بالشعر، ويساعد في الاحتفاظ بالرطوبة في الشعر.

الجلسرين: عنصر ترطيب آخر للعناية بالبشرة والشعر

طريقة العناية بالشعر الرمادي والبلاتين Credit: Dimitrios Kambouris

ويشير إبراهيم أيضًا إلى أن هناك عنصرين يجب تجنبهما، أي المنتجات التي تتضمن الكبريتات والكحول، لأنها تؤثر على رطوبة الشعر.

أفضل المستحضرات للشعر الرمادي