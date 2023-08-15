5 مشروبات تخفض الكوليسترول.. كيف تسيطر على مستواه في دمك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الكوليسترول هو مادة شمعية شبيهة بالدهون يتم تصنيعها داخل الجسم، ولها دور في إنتاج الهرمونات وفيتامين "د" ومواد مساعدة على هضم الأطعمة.

وينقسم الكوليسترول إلى نوعين: الكوليسترول النافع أو البروتين الدهني عالى الكثافة (HDL) والكوليسترول الضار أو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL). وعلى الرغم من أن الكوليسترول النافع له دور مهم في صحة الجسم إلا أن ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

ولهذا السبب يجب الحصول على رعاية صحية تبدأ من الوقاية من الكوليسترول الضار وبعدة طرق منها اتباع النظام الغذائي الصحي، وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد في تنظيم مستوى الكوليسترول في الجسم، منها:

القهوة

يمكن للقهوة السوداء أن تزيد من نسبة الكوليسترول النافع في الجسم وفقًا لدراسة أجرتها مكتبة الطب الوطنية في الولايات المتحدة، إذ بينت الدراسة أن استهلاك القهوة السوداء بدون إضافات كان له أثر في زيادة مستوى الكوليسترول النافع بين البالغين فوق سن 30 بينما لم تؤثر القهوة ذات الإضافات في هذه المستويات.

الشاي الأخضر

في دراسة أخرى أجرتها مكتبة الطب الوطنية تبين أن أن مستخلص الشاي الأخضر أو مشروب الشاي الأخضر قلل من مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 2-7 ملجم/ديسيلتر.

حليب الصويا

ذكر الموقع الرسمي لكلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا، على مدار ستة أسابيع، يؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار بنحو 3٪ إلى 4٪، مع العلم بأن حوالي 3 ونصف أكواب من حليب الصويا تعادل 25 جرامًا من بروتين الصويا.

عصير الطماطم

نشر الموقع الرسمي لجامعة كامبريدج في بريطانيا دراسة لبحث تأثير إدخال عصير الطماطم في النظام الغذائي على مستويات الكوليسترول في الجسم وتناول كميات كبيرة من منتجات الطماطم كان له تأثيرات واقية من تصلب الشرايين، وأدى إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضار.

مشروبات الشوفان

تناول المشروبات الغنية بالشوفان يعزز من نسبة الكوليسترول الصحي في الجسم، فبحسب جمعية القلب الأمريكية ثبت أن الشوفان يتكون من بيتا جلوكان وهو أحد أشكال الألياف الغذائية القابلة للذوبان والتي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

نصائح للوقاية من الكوليسترول الضار

يمكن اتباع الأسلوب الصحي للوقاية من الكوليسترول الضار، ويمكن أن يشمل ذلك حسب المعهد الوطني الأمريكي للقلب والرئة والدم: